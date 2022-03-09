Грузовик и четыре легковые столкнулись на трассе М-10 в Ленобласти. Есть пострадавшие

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Пять автомобилей — один грузовой и четыре легковые — столкнулись около половины четвертого часа утра 9 марта на 670-м километре автодороги М-10 «Россия», сообщает 47News со ссылкой на экстренные службы. ДТП случилось неподалеку от поселка Красный Бор, у поворота на Никольское. На кадрах с места аварии видно, что среди участников оказались лесовоз и такси.
На место прибыла дежурная смена тосненского поисково-спасательного отряда. Они оказали помощь двум пострадавшим и передали их подоспевшей скорой, сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти. По информации издания, травмы получили две женщины.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают в ГИБДД.