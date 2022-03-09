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Двух подростков подозревают в угоне каршеринга в Петербурге. Машину нашли после ДТП

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Полиция Невского района Петербурга расследует угон каршеринга, совершенный в ночь на 8 марта. Задержаны двое подростков: один — местный школьник, второй — иностранец.

В первом часу ночи 8 марта в полицию поступило сообщение от техника каршеринговой фирмы о том, что у дома 1 по Перевозной набережной после ДТП обнаружили принадлежащий компании KIA Rio X-Line 2020 года выпуска. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 марта. Машину осмотрели и передали под сохранную расписку представителю фирмы.

А в пять часов вечера у дома 44а, литера С, по проспекту Обуховской Обороны правоохранители задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 17-летний петербуржец, учащийся в восьмом классе одной из городских школ, и 16-летний гражданин Киргизии. Подростков опросили в присутствии родителей и направили для дальнейшего разбирательства в следственный комитет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

Kezevo
Родители 17 летнего искренне рады приобретению разбитой киа рио, и регресу от страховой.... В такое сытое время
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