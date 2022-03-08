В Маяковке обсудят проблемы исторических некрополей Петербурга

«Некрополь» в переводе — «город мертвых». «Некрополи — важнейшая и очень уязвимая часть культурного наследия. Упадок некрополя свидетельствует о духовной болезни всего общества», — написано на сайте фонда им. Д.С. Лихачева. А на ресурсе «Некрополи Санкт-Петербурга и окрестностей» значится: «На свете нет интереснее занятия, чем читать книгу судеб». На этом сайте информация о полусотне с лишним кладбищ. К примеру, наше Новодевичье не менее именито, чем московское: на его территории почти сотня объектов культурного наследия, а среди похороненных на нем — поэты Тютчев и Некрасов, художник Врубель. Но петербургское Новодевичье — памятник федерального значения. А у скольких значение «поскромнее». При этом, как отмечают специалисты, в петербургских некрополях очень много монументов, которые не имеют аналогов и копий. То есть в случае утраты не на что опираться, чтобы их восстановить. А памятники из цветных металлов привлекают кого-то вовсе не своей художественной или исторической ценностью. Да и климатические условия в Петербурге эксперты называют наихудшими для сохранности памятников.

