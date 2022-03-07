Минобороны РФ: Россия объявляет «режим тишины» для эвакуации из Киева, Харькова, Сум и Мариуполя

Минобороны России заявило, что с 10:00 7 марта объявляется «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Отмечается, что решение принято с учетом «катастрофической гуманитарной обстановки и ее резкого обострения» в этих городах, а также по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к Владимиру Путину.



Людей будут вывозить в Россию, Белоруссию или другие украинские города. ВС РФ пообещали проконтролировать проведение эвакуации, в том числе с помощью беспилотников.

