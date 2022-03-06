Минобороны России: РФ нанесет удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины

Сотрудников предприятий ОПК Украины заставляют восстанавливать поврежденную украинскую военную технику, Россия будет наносить по таким объектам удары, сообщил 6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Накануне военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета, практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена, заявил Конашенков.
Он также обратился к гражданам Украины и во избежание угрозы жизни попросил их покинуть территории заводов, где восстанавливается поврежденная техника: военные вновь будут наносить по ним удары. «Если режим националистов заставляет сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику, для последующего направления в районы боевых действий в рамках выполнения задачи в ходе милитаризации Украины, российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражения украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса», — сказал Конашенков.