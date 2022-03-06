Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.
Ожидается, что 7 марта пройдет третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Ранее член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие, — Крым и признание ЛНР и ДНР.
По данным Роскомнадзора, в России ограничен доступ к журналу «Сноб», а также сайтам «Собеседник», «Агентство», «Эхо Москвы в Челябинске», «Эхо Кавказа» и Activatica.
Мы продолжаем хроники российско-украинского конфликта. Вот что случилось в воскресенье, 6 марта:
- Владимир Путин подписал закон о выплатах семьям военнослужащих, погибших в ходе военной операции на Украине. А также закон, упрощающий въезд в Россию людям из Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины;
- Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на территории России. Карты на территории страны будут по-прежнему работать без сбоев, а вот за рубежом у соотечественников могут возникнуть проблемы с оплатой. Также Visa и Mastercard не будут работать на Apple Pay и Google Pay в России;
- Национальная система платежных карт рекомендовала UnionPay как альтернативу Visa и Mastercard;
- ЦБ ограничил переводы за рубеж физлицами-резидентами суммой в размере $5 тысяч в месяц;
- в России выписали первые штрафы по новой статье КоАП 20.3.3 о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Житель Кузбасса заплатит штраф 60 тысяч рублей за призыв к участию в митинге. Жительница Костромы оштрафована на 30 тысяч рублей за одиночный пикет с плакатом;
- в Москве автозак с задержанными за участие в несанкционированном митинге попал в ДТП. Три человека госпитализированы;
- Путин провел телефонные переговоры с президентами Турции и Франции;
- Генпрокурор Украины сообщила, что российской телеведущей Тине Канделаки предъявлены обвинения из-за высказываний в Telegram-канале.
Подробнее обо всём этом читайте в нашей онлайн-трансляции.