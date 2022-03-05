Путин: Решение о спецоперации на Украине было «тяжелым»

Президент России заявил, что ему непросто было принять решение о начале специальной операции на территории Украины.



«Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений», — сказал Владимир Путин 5 марта в ходе встречи с женщинами-пилотами и бортпроводницами в преддверии Международного женского дня.



По его словам, Россия пыталась решить конфликт в мирном русле. Главное требование Москвы — это демилитаризация Украины.



Глава государства подчеркнул, что угрозы РФ — это «не ерунда надуманная».

