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Путин: Решение о спецоперации на Украине было «тяжелым»

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Президент России заявил, что ему непросто было принять решение о начале специальной операции на территории Украины.

«Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений», — сказал Владимир Путин 5 марта в ходе встречи с женщинами-пилотами и бортпроводницами в преддверии Международного женского дня.

По его словам, Россия пыталась решить конфликт в мирном русле. Главное требование Москвы — это демилитаризация Украины.

Глава государства подчеркнул, что угрозы РФ — это «не ерунда надуманная».

Позицию западных стран по Украине Путин посчитал «театром абсурда».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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