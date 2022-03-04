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Водитель, доехав до Петербурга, осознал, что пьян, и отказался ехать дальше. Обиженный пассажир отобрал у него машину

В Петербурге перед судом предстанет житель Ленобласти, который силой отобрал у знакомого машину. Потерпевший неожиданно понял, что пьян, и отказался ехать дальше, а пассажиру это не понравилось.

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По версии следствия, в ноябре 2021 года житель Ленинградской области познакомился с потерпевшим в кафе в деревне Вартемяги, сообщает 4 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга. Там молодые люди изрядно выпили и решили поехать в Петербург. Уже добравшись до проспекта Культуры, потерпевший осознал, что управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, и не захотел продолжать поездку.

Обвиняемый, который ехал пассажиром, возмутился этим и потребовал продолжить кататься, но водитель наотрез отказался ехать дальше. На этой почве между ними возник конфликт, и обвиняемый несколько раз распылил газовый баллончик в глаза оппоненту, а когда парень выпал из машины, сел в заведенный автомобиль и скрылся.

Прокуратура Выборгского района утвердила буйному пассажиру обвинительное заключение по п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии (2)

267088968
"в ноябре 2021 года познакомился"-------- "сообщает 4 марта 2022 года пресс-служба прокуратуры Петербурга".....а четыре месяца сообщение шло??? или у фонтанки с времяисчислением проблемы
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