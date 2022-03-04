Водитель, доехав до Петербурга, осознал, что пьян, и отказался ехать дальше. Обиженный пассажир отобрал у него машину

По версии следствия, в ноябре 2021 года житель Ленинградской области познакомился с потерпевшим в кафе в деревне Вартемяги, сообщает 4 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга. Там молодые люди изрядно выпили и решили поехать в Петербург. Уже добравшись до проспекта Культуры, потерпевший осознал, что управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, и не захотел продолжать поездку.



Обвиняемый, который ехал пассажиром, возмутился этим и потребовал продолжить кататься, но водитель наотрез отказался ехать дальше. На этой почве между ними возник конфликт, и обвиняемый несколько раз распылил газовый баллончик в глаза оппоненту, а когда парень выпал из машины, сел в заведенный автомобиль и скрылся.