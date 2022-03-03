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У военнослужащего угнали Land Cruiser 200 в Мурино

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Добычей угонщиков во Всеволожском районе Ленобласти стал белый внедорожник военного. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 марта.

Около шести часов вечера 2 марта с заявлением об угоне в полицию обратился 41-летний военнослужащий из Мурино. Мужчина рассказал, что между 19:15 1 марта и 12:30 2 марта от дома 11, корпус 1, по Петровскому бульвару неизвестный преступник похитил его белый Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска. Ущерб заявитель оценил в 2,3 миллиона рублей.

По факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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Комментарии (4)

264235111
Все просто. Конфискация в пользу МО РФ. Раньше был Крузак военнослужащего - теперь крузак МО РФ.. Гордиться должен)
Evgraf
Каннибализация, однако..
DimDimych
Крузак 200й 2014г. Неплохо в армии платят, однако. Его ещё и содержать надо, что тоже недёшево.
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