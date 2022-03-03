У военнослужащего угнали Land Cruiser 200 в Мурино

Добычей угонщиков во Всеволожском районе Ленобласти стал белый внедорожник военного. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 марта.



Около шести часов вечера 2 марта с заявлением об угоне в полицию обратился 41-летний военнослужащий из Мурино. Мужчина рассказал, что между 19:15 1 марта и 12:30 2 марта от дома 11, корпус 1, по Петровскому бульвару неизвестный преступник похитил его белый Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска. Ущерб заявитель оценил в 2,3 миллиона рублей.