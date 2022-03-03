Помощника петербургского депутата Коваля оштрафовали на 1,5 млн рублей по делу о взятке

Как ранее писала «Фонтанка», помощник депутата (формально он был трудоустроен у парламентария Сергея Купченко) был задержан 30 июля 2021 года во время получения денег. Как утверждал Гришин, при его задержании к нему применили силу, после чего ему понадобилась медицинская помощь. По версии сотрудников ФСБ, Гришин пытался сбежать.

Как пишет объединённая пресс-служба судов 3 марта, Гришину, который признал вину полностью и заключил сделку, назначили штраф в 1,5 млн рублей и запретили три года работать на государственной службе.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Гришина, помощника экс-депутата Законодательного собрания Романа Коваля. Его обвиняли во взятке.

Заявление на Коваля и его помощника написал предприниматель Михаил Лихолетов, который платил Ковалю за лоббирование выделения через депутатскую поправку к бюджету средств медицинским учреждениям города. Компании Лихолетова выигрывали конкурсы на поставку медоборудования в эти больницы и поликлиники, 20 % от контрактов он отдавал депутату через его помощника Андрея Гришина.



В конце 2020 года помощник Коваля пошёл на сделку и рассказал о ещё одном эпизоде, он касался аналогичного взаимодействия с предпринимателем Антоном Сидоровым, владельцем компании «Рубин».



Как утверждали в Следственном комитете, с 2018 по 2020 год Коваль и Гришин получили от предпринимателя Михаила Лихолетова в общей сложности 16,9 млн рублей.



Дело самого Коваля ещё рассматривается в Выборгском суде. Коваль настаивает, что содеянное стоит квалифицировать не как взятку, а как мошенничество.

