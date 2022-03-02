Самокатчики угодили под машину на перекрестке Бухарестской и Олеко Дундича

ДТП произошло на пересечении улицы Олеко Дундича и Бухарестской улицы, сообщают участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На фото видно самокат и легковой автомобиль Skoda с вмятым лобовым стеклом. По словам участника группы Кирилла, машина сбила двух подростков. «Ребята ехали по проезжей на самокатах под красный», — пишет очевидица Ирина.
О состоянии самокатчиков не сообщается. По словам участника группы Игоря, на место приезжала машина реанимации.
Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за рулем самоката был несовершеннолетний 16-летний подросток, который ехал с пассажиром 18 лет. На них был совершен наезд, они двигались по проезжей части.
Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.