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Самокатчики угодили под машину на перекрестке Бухарестской и Олеко Дундича

С потеплением на дороги Петербурга возвращаются аварии с самокатами. Вечером 2 марта во Фрунзенском районе под колеса, со слов очевидцев, угодили подростки.

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ДТП произошло на пересечении улицы Олеко Дундича и Бухарестской улицы, сообщают участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На фото видно самокат и легковой автомобиль Skoda с вмятым лобовым стеклом. По словам участника группы Кирилла, машина сбила двух подростков. «Ребята ехали по проезжей на самокатах под красный», — пишет очевидица Ирина.

О состоянии самокатчиков не сообщается. По словам участника группы Игоря, на место приезжала машина реанимации.

Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за рулем самоката был несовершеннолетний 16-летний подросток, который ехал с пассажиром 18 лет. На них был совершен наезд, они двигались по проезжей части.

Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

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Комментарии (1)

VKuser199962806
Это ещё мотоциклетчики не вылезли на дорогу
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