Авиаперевозчики получат субсидии из бюджета Петербурга на региональные рейсы

Авиаперевозчики получат субсидии из бюджета Петербурга на региональные перевозки по России. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.
Согласно документу, авиаперевозчикам возместят часть недополученных в 2022 году доходов, возникших в связи с перевозкой пассажиров, в том числе в населенные пункты в удаленных или труднодоступных регионах РФ, сообщает 28 февраля пресс-служба администрации Петербурга. В городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на субсидии предусмотрено 161 664,7 тысячи рублей.
Возмещению подлежат обеспечение воздушных судов горюче-смазочными материалами, регламентное техобслуживание и ремонт, аэропортовые сборы и обеспечение взлета-посадки, выплата зарплаты и другие затраты. Деньги будут предоставлены авиакомпаниям на безвозмездной и безвозвратной основе.
Перечень маршрутов, которые получат субсидии, утверждает комитет по транспорту Петербурга.