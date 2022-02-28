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Авиаперевозчики получат субсидии из бюджета Петербурга на региональные рейсы

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Авиаперевозчики получат субсидии из бюджета Петербурга на региональные перевозки по России. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Согласно документу, авиаперевозчикам возместят часть недополученных в 2022 году доходов, возникших в связи с перевозкой пассажиров, в том числе в населенные пункты в удаленных или труднодоступных регионах РФ, сообщает 28 февраля пресс-служба администрации Петербурга. В городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на субсидии предусмотрено 161 664,7 тысячи рублей.

Возмещению подлежат обеспечение воздушных судов горюче-смазочными материалами, регламентное техобслуживание и ремонт, аэропортовые сборы и обеспечение взлета-посадки, выплата зарплаты и другие затраты. Деньги будут предоставлены авиакомпаниям на безвозмездной и безвозвратной основе.

Перечень маршрутов, которые получат субсидии, утверждает комитет по транспорту Петербурга.

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Комментарии (7)

Денеб
Регулярные авиарейсы Кудрово - Усть Луга...... Мурино - Зеленогорск......
Dimitry Antonov
О! Ожидаемая радостная новость для горожан. Первая. Кому и сколько ещё перепадёт из бюджета Петербурга? И чего останется для горожан? Надо понимать и платить. Держава превыше всего.
Редиcка
А может лучше метро построить?
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