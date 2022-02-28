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«Снежные» пункты Петербурга приняли рекордные 4 с лишним миллиона «кубов»

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С начала зимнего сезона снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли более 4 миллионов кубометров снежных масс. Это абсолютный рекорд за всю историю их работы с 2012 года, сообщает 28 февраля пресс-служба Смольного.

На последний календарный день зимы объем принятого на утилизацию снега в Петербурге вдвое превысил прошлогодние 1,852 миллиона «кубов». По словам губернатора Александра Беглова, «снежные» пункты продолжают работать с максимальной нагрузкой, ведь сезон еще не окончен.

Снегоприемные и снегоплавильные пункты Водоканала принимают снег как от организаций, подведомственных комитету по благоустройству, так и от управляющих компаний и коммерческих организаций. Комблаг ранее отчитался, что с начала зимы вывез с городских улиц более 3,5 кубометров снега и наледи — больше было только 3 года назад.

Возить снег на пункты утилизации в Петербурге в сезоне-2021/2022 начали 24 ноября, а в середине декабря там уже приняли первый «снежный» миллион. С 12 января в Выборгском и Красносельском районах города заработали два дополнительных стационарных снегоприемных пункта. Последние недели пункты принимают около 23 тысяч «кубов» в день.

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Комментарии (3)

orlovandrei1986
вон, между Бадаева, Коллонтай и Дальневосточный зайдите-погуляйте, на улицах наледь
в других спальных районах города та же самая песня
вы когда наледь с дорог очищать будете?
как людям ходить по льду?
Инкогнито2021
Горожане этого не заметили!!!
ДуремарСПб
Нет
Войне!!!!
Путин остановись!!!!
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