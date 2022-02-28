«Снежные» пункты Петербурга приняли рекордные 4 с лишним миллиона «кубов»

С начала зимнего сезона снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли более 4 миллионов кубометров снежных масс. Это абсолютный рекорд за всю историю их работы с 2012 года, сообщает 28 февраля пресс-служба Смольного.



На последний календарный день зимы объем принятого на утилизацию снега в Петербурге вдвое превысил прошлогодние 1,852 миллиона «кубов». По словам губернатора Александра Беглова, «снежные» пункты продолжают работать с максимальной нагрузкой, ведь сезон еще не окончен.

Снегоприемные и снегоплавильные пункты Водоканала принимают снег как от организаций, подведомственных комитету по благоустройству, так и от управляющих компаний и коммерческих организаций. Комблаг ранее отчитался, что с начала зимы вывез с городских улиц более 3,5 кубометров снега и наледи — больше было только 3 года назад.