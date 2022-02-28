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Координатора «Весны» арестовали за антивоенный призыв. Его активность в соцсетях застукали на Невском

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Куйбышевский районный суд Петербурга оценил в девять суток административного ареста пост в социальной сети с пацифистским призывом собраться у Гостиного двора.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 февраля виновным в организации несогласованного мероприятия признан Евгений Затеев. Максимальное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП — десять суток ареста. Координатора и пресс-секретаря движения «Весна» Затеева отправили в спецприёмник на девять.

В протоколе зафиксировано, что в половине седьмого вечера 26 февраля у Гостиного двора он опубликовал пост во «ВКонтакте», в котором оставил ссылку для скачивания плакатов и пригласил выйти на Невский и высказаться за мир. «Весна» уточняет, что активность в соцсети Затеева в суде подтвердила сотрудница полиции, заявившая, что видела момент публикации. Коллега координатора утверждал, что субботний вечер тот проводил на работе.

Активисты писали, что Затеева задержали 27 февраля на рабочем месте. Об этом стало известно незадолго до того, как у Гостиного двора начали собираться сторонники мира.

Как сообщала «Фонтанка», по итогам четвёртой подряд антивоенной акции задержано более 600 человек.

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Комментарии (6)

Anula
Всех таких активистов задерживать и сажать! Жалко Сталина нет!
ssr
Всё верно сделали
Игорь Полетаев
Война — это мир
Свобода — это рабство
Незнание — сила
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