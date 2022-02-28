Координатора «Весны» арестовали за антивоенный призыв. Его активность в соцсетях застукали на Невском

Куйбышевский районный суд Петербурга оценил в девять суток административного ареста пост в социальной сети с пацифистским призывом собраться у Гостиного двора.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 28 февраля виновным в организации несогласованного мероприятия признан Евгений Затеев. Максимальное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП — десять суток ареста. Координатора и пресс-секретаря движения «Весна» Затеева отправили в спецприёмник на девять.



В протоколе зафиксировано, что в половине седьмого вечера 26 февраля у Гостиного двора он опубликовал пост во «ВКонтакте», в котором оставил ссылку для скачивания плакатов и пригласил выйти на Невский и высказаться за мир. «Весна» уточняет, что активность в соцсети Затеева в суде подтвердила сотрудница полиции, заявившая, что видела момент публикации. Коллега координатора утверждал, что субботний вечер тот проводил на работе.

