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Водитель, влетевший в зону дорожных работ на Московском, получил условный срок за травмы пассажира

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Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, который устроил ДТП с пострадавшим в Адмиралтейском районе города осенью 2020 года. Мужчина протаранил ограждения в зоне дорожных работ и отказался дунуть в трубочку.

Авария произошла около 01:34 15 ноября 2020 года в районе дома 35 по Московскому проспекту, сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель, управляя технически исправным Volkswagen Polo, ехал со стороны 5-й Красноармейской улицы в направлении Загородного проспекта. На Московском тогда велись дорожные работы в левой полосе у дома 35, участок был обозначен дорожными знаками «Препятствие» и «Объезд препятствия справа» и огорожен пластиковыми бонами. Водитель «Фольксвагена», двигаясь на скорости порядка 50–60 км/ч, проигнорировал их и врезался в стойку со знаками и водоналивные ограждения.

В результате ДТП пассажир автомобиля получил тяжелые травмы. Водитель при оформлении пройти медосвидетельствование на состояние опьянения отказался.

На суде мужчина свою вину признал и раскаялся. Он также добровольно возместил причиненный ущерб и вред. Суд признал автомобилиста виновным по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 2,5 года.

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