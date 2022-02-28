Водитель, влетевший в зону дорожных работ на Московском, получил условный срок за травмы пассажира

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, который устроил ДТП с пострадавшим в Адмиралтейском районе города осенью 2020 года. Мужчина протаранил ограждения в зоне дорожных работ и отказался дунуть в трубочку.



Авария произошла около 01:34 15 ноября 2020 года в районе дома 35 по Московскому проспекту, сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель, управляя технически исправным Volkswagen Polo, ехал со стороны 5-й Красноармейской улицы в направлении Загородного проспекта. На Московском тогда велись дорожные работы в левой полосе у дома 35, участок был обозначен дорожными знаками «Препятствие» и «Объезд препятствия справа» и огорожен пластиковыми бонами. Водитель «Фольксвагена», двигаясь на скорости порядка 50–60 км/ч, проигнорировал их и врезался в стойку со знаками и водоналивные ограждения.