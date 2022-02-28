Биржа сегодня если и откроется, то не раньше 15:00

Мосбиржа объявила, что откроет торги не раньше 15:00.

«О времени начала торгов 28 февраля на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ будет сообщено дополнительно. Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 мск», — говорится на сайте биржи.



Санкт-Петербургская биржа начнет торги российскими и иностранными ценными бумагами не ранее 17:00 мск. Точное время начала торгов объявят позже.