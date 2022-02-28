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Биржа сегодня если и откроется, то не раньше 15:00

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Мосбиржа объявила, что откроет торги не раньше 15:00.

«О времени начала торгов 28 февраля на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ будет сообщено дополнительно. Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 мск», — говорится на сайте биржи.

Санкт-Петербургская биржа начнет торги российскими и иностранными ценными бумагами не ранее 17:00 мск. Точное время начала торгов объявят позже.

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Комментарии (3)

Sergey_K
Вспоминаю, как месяц или два назад видел на ТВЦ в одной "аналитической передаче" рассказывали, что Запад не решится на самые жесткие санкции, так как они сами пострадают. Выглядело как самогипноз. Те, кто принимал решения, явно катастрофически ошиблись в оценке обстановки. Видимо Путина для этого и устроил это открытое "заседание совбеза", чтобы разделить ответственность.
Но явно все пошло не так, как планировалось.
Есть вариант, что войска РФ в ближайшие дни постараются развить еще успех, где это возможно и закрепиться на позициях.
А дальше пойдет торг за отмену санкций в обмен на отход с территории Украины. И весьма вероятно, что ЛДНР также придется оставить.
Alex000
Страус?
orlovandrei1986
а я вам скажу, как экономист - не надо держать биржу закрытой
откройте, дайте акциям обвалиться
те компании, которые не под санкциями, они своё отыграют
а те, что под санкциями - подешевеют, но дадут народу России в них вложиться
это сегодня их акции будут стоить по 1 копейки или по 1 рублю
а лет через 10-15, 1 копейка превратится в 10, 1 рубль тоже в 10 рублей...
вы дадите и людям заработать при долгосрочных вложениях, и свою экономику поддержите, т.к. у населения сейчас "паника" (они не знают, куда им выгодно вложиться)

можно ещё гос.программу открыть, чтобы обучить людей программе Quick, чтобы они с РТС из дома работали....

было бы желание, а всю сегодняшнюю ситуацию можно ещё исправить
но не с тем старым стадом рогатых, которые держатся за свои пердаки....
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