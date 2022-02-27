Так, 27 февраля, «Тинькофф» предлагает купить доллары за 153 рубля, евро — за 164 рубля.
Альфа-банк продает доллар за 110 рублей, евро — за 120 рублей.
У Сбера доллар стоит 99 рублей, евро — 110.
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Доллар и евро берут новую высоту
Стоимость покупки валюты продолжает расти в российских банках. Евро перевалил за отметку в 160 рублей, доллар за 150 рублей.
Так, 27 февраля, «Тинькофф» предлагает купить доллары за 153 рубля, евро — за 164 рубля.
Альфа-банк продает доллар за 110 рублей, евро — за 120 рублей.
У Сбера доллар стоит 99 рублей, евро — 110.
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