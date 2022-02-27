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Доллар и евро берут новую высоту

Стоимость покупки валюты продолжает расти в российских банках. Евро перевалил за отметку в 160 рублей, доллар за 150 рублей.

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Так, 27 февраля, «Тинькофф» предлагает купить доллары за 153 рубля, евро — за 164 рубля.

Альфа-банк продает доллар за 110 рублей, евро — за 120 рублей.

У Сбера доллар стоит 99 рублей, евро — 110.

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Комментарии (18)

267036747
Патриоты, однако.
Милая +
Во время паники и кризиса крайне неумно покупать валюту, когда она находится на пике. Банкам, конечно же, выгодно продать эти бумажки подороже.
ssr
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