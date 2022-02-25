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Американские санкции не коснутся нефтяного сектора, чтобы мировые цены на топливо не взлетели

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США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России, так как это влечет за собой риск резкого повышения мировых цен на энергоносители. Об этом 25 февраля заявил советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

«Если мы нацелимся на нефтегазовый сектор и, в данном случае, на российский энергетический истеблишмент, то цены подскочат. Возможно, тогда (Россия) будет продавать нам только половину своей продукции, но по двойной цене», — сказал дипломат в эфире Bloomberg TV.

Накануне США объявили санкции против крупнейших банков РФ и других юрлиц. При этом Минфин пояснил, что они не коснутся их деятельности, связанной с энергетическим сектором — добычей, производством и транспортировкой энергоносителей.

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Комментарии (10)

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Это другое.
Андрей К._5e4ce28835681
Ну как же они могут ввести санкции на нашу нефть, если она для них чуть ли не главный источник (может быть, после Канады, не знаю).
Yuri_SPb
Нисколько не удивлен, санкции в ущерб себе вводить не будут. Я про адекватные страны, есть и готовые "отмораживать уши", но они не сильно влияют на происходящие события.
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