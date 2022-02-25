Американские санкции не коснутся нефтяного сектора, чтобы мировые цены на топливо не взлетели

США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России, так как это влечет за собой риск резкого повышения мировых цен на энергоносители. Об этом 25 февраля заявил советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.



«Если мы нацелимся на нефтегазовый сектор и, в данном случае, на российский энергетический истеблишмент, то цены подскочат. Возможно, тогда (Россия) будет продавать нам только половину своей продукции, но по двойной цене», — сказал дипломат в эфире Bloomberg TV.