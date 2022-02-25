FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Полиция дает уличный концерт в Петербурге в поддержку спецоперации на Украине

В Петербурге у Гостиного двора вечером 25 февраля сотрудники полиции дают концерт в поддержку российской спецоперации на Украине, передает корреспондент «Фонтанки». Сутками ранее на этом же месте правоохранители задерживали горожан на протестном митинге.

43
Печать

Вокальное искусство продемонстрировали сотрудники культурного центра регионального управления МВД.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Русский вальс» Александра Пахмутова, «Птица счастья завтрашнего дня» Николая Добронравова, «Разговор со счастьем», известный по советскому фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Прямую трансляцию смотрите в эфире «Фонтанки» в Instagram.

ПоделитьсяПоделиться

Сутками ранее на этом месте на несогласованную акцию протеста собрались более тысячи человек, которые скандировали «Нет войне», выражали поддержку Украине и требовали от руководства страны немедленно свернуть боевую операцию. По разным подсчетам, было задержано от 380 до 430 человек.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (43)

Yaaay
Больше ни на что не годны, кроме как лизать зад начальству. Совесть отсутствует или атрофирована.
Мурыч
Стыд какой :(.
08765432
Этих тоже надо было отпинать и посадить
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний