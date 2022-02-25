Полиция дает уличный концерт в Петербурге в поддержку спецоперации на Украине

Вокальное искусство продемонстрировали сотрудники культурного центра регионального управления МВД.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
«Русский вальс» Александра Пахмутова, «Птица счастья завтрашнего дня» Николая Добронравова, «Разговор со счастьем», известный по советскому фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Прямую трансляцию смотрите в эфире «Фонтанки» в Instagram.
Сутками ранее на этом месте на несогласованную акцию протеста собрались более тысячи человек, которые скандировали «Нет войне», выражали поддержку Украине и требовали от руководства страны немедленно свернуть боевую операцию. По разным подсчетам, было задержано от 380 до 430 человек.