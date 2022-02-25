«Ягуар» приехал в КАМАЗ дорожников на дамбе Петербурга, досталось водителю

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В начале дамбы со стороны Приморского шоссе столкнулись легковой автомобиль Jaguar и грузовик КАМАЗ, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Денис. На кадрах с места аварии видно несколько самосвалов, в том числе машины дорожных служб. Участники ДТП перегородили две полосы.
Как сообщает пресс-служба КЗС Петербурга, столкновение произошло около 9:05 на 140-м километре внешнего кольца САД. На участке собирались проводить дорожные работы, и дорожники только выставлялись, когда с их КАМАЗом столкнулся «Ягуар». По предварительным данным, водитель легковой получил травмы. На место вызваны экстренные службы.
Движение в районе места аварии осуществляется только по правой полосе. Тем не менее, затора, по данным «Яндекс.Пробок», нет, наблюдается лишь небольшое затруднение на отрезке протяженностью менее полукилометра.