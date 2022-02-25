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«Ягуар» приехал в КАМАЗ дорожников на дамбе Петербурга, досталось водителю

Серьезное ДТП с участием грузовика произошло утром 25 февраля на границе Приморского и Кронштадтского районов Петербурга. Одному из участников потребовалась помощь медиков.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В начале дамбы со стороны Приморского шоссе столкнулись легковой автомобиль Jaguar и грузовик КАМАЗ, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Денис. На кадрах с места аварии видно несколько самосвалов, в том числе машины дорожных служб. Участники ДТП перегородили две полосы.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16428355" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Как сообщает пресс-служба КЗС Петербурга, столкновение произошло около 9:05 на 140-м километре внешнего кольца САД. На участке собирались проводить дорожные работы, и дорожники только выставлялись, когда с их КАМАЗом столкнулся «Ягуар». По предварительным данным, водитель легковой получил травмы. На место вызваны экстренные службы.

Движение в районе места аварии осуществляется только по правой полосе. Тем не менее, затора, по данным «Яндекс.Пробок», нет, наблюдается лишь небольшое затруднение на отрезке протяженностью менее полукилометра.

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16428355" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Gudd-Head
>> 40-м километре внешнего кольца САД
Скоростная автодорога?

Ф, закусывайте хоть иногда.
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