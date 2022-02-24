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Акции Сбербанка на лондонской бирже потеряли 72%, у ВТБ — ускорили падение до 44%

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Акции Сбербанка на фоне новых санкций Великобритании упали на Лондонской бирже за день на 72%. Бумаги ВТБ, о заморозке активов которого 24 февраля объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, ускорили падение до 44%.

Как следует из данных торгов, акции попавшего под санкции «Аэрофлота» оттолкнулись от минимума и сократили падение до 30,65%. Сейчас они стоят 34 рубля. До выступления Джонсона было около 36 рублей.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил о введении санкций против ВТБ, «Аэрофлота», Объединенной авиастроительной и судостроительной корпораций, а также в отношении Ростеха.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (2)

265076323
Удачное время для спекулянтов
X-кот
Это новость о том сколько осталось от наших зарплат. Пока минус 72. Но это еще первый день.
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