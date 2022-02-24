Акции Сбербанка на лондонской бирже потеряли 72%, у ВТБ — ускорили падение до 44%

Акции Сбербанка на фоне новых санкций Великобритании упали на Лондонской бирже за день на 72%. Бумаги ВТБ, о заморозке активов которого 24 февраля объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, ускорили падение до 44%.



Как следует из данных торгов, акции попавшего под санкции «Аэрофлота» оттолкнулись от минимума и сократили падение до 30,65%. Сейчас они стоят 34 рубля. До выступления Джонсона было около 36 рублей.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил о введении санкций против ВТБ, «Аэрофлота», Объединенной авиастроительной и судостроительной корпораций, а также в отношении Ростеха.