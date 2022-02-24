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Водителям приготовиться: проспект Большевиков почти полностью уйдет на ремонт

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В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Петербурге отремонтируют одну из основных транспортных магистралей Невского района — проспект Большевиков. Водителей ждут ограничения движения почти на всём протяжении улицы.

Ремонт запланирован на участке проспекта Большевиков от Дальневосточного проспекта до улицы Коллонтай. Работ не будет только на отрезке от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Подрядчику предстоит заменить асфальт на проезжей части и тротуарах в общей сложности на 5,12 км магистрали. Сметная стоимость работ составляет 308,9 миллиона рублей, сообщает 24 февраля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В последний раз проспект Большевиков ремонтировали 10 лет назад — в 2012 году.

Всего до конца года в Петербурге планируют привести в порядок 46 дорог общей протяженностью около 80 километров. На это из городского и федерального бюджетов выделено более 4,5 миллиарда рублей.

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Комментарии (5)

Sadava
Где большевиков с Дальневосточным пересекается? И с Октябрьской наб?
karbofos
Водителям расслабиться.

Не будет ремонта в свете последних событий. Деньги уйдут на восстановление новых республик и помощь братским народам.
DEMOMON
Ну ПЧ - понятно а тротуары-то чем не угодили? По крайней мере от К. до П. всё норм. Или это в качестве бонуса - баблишка попилить?
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