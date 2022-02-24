Водителям приготовиться: проспект Большевиков почти полностью уйдет на ремонт

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Петербурге отремонтируют одну из основных транспортных магистралей Невского района — проспект Большевиков. Водителей ждут ограничения движения почти на всём протяжении улицы.



Ремонт запланирован на участке проспекта Большевиков от Дальневосточного проспекта до улицы Коллонтай. Работ не будет только на отрезке от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Подрядчику предстоит заменить асфальт на проезжей части и тротуарах в общей сложности на 5,12 км магистрали. Сметная стоимость работ составляет 308,9 миллиона рублей, сообщает 24 февраля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.