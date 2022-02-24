Несколько машин друг за другом сгорели на Выборгском шоссе. Полиция расследует поджог

Два автомобильных пожара подряд у соседних домов тушили в Выборгском районе Петербурга. После одного возбудили уголовное дело о поджоге.



В 15:22 23 февраля в полицию Выборгского района Петербурга поступило заявление от 35-летнего менеджера коммерческой фирмы, стало известно «Фонтанке» 24 февраля. Мужчина рассказал, что на Выборгском шоссе неизвестный злоумышленник поджог его автомобиль Yuejin. Машина стояла без аккумулятора и выгорела частично. Ущерб он оценил в 100 тысяч рублей. Прибывшие на вызов полицейские изъяли с места преступления бутылку из-под жидкости для снятия лака. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 167, часть 2, УК РФ.