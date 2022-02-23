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Рублю рухнул к уровню марта 2020 — мирового коровирусного кризиса

Российский рубль на фоне негативной геополитической повестки резко теряет в цене. В последний раз так дешево он стоит в марте 2020 года.

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Хотя первый пакет санкций против России из-за признания государственности ЛНР и ДНР не показался особо жестоким, российская экономика уже почувствала последствия. Пока в России празднуют 23 февраля и Московская биржа не работает, котировки рубля сильно падают. Всего за день курс к доллару потерял больше, чем два рубля.

В начале торгов 23 февраля рубль стартовал с уровня 78,8 и в первые часы немного укрепился до отметки 78,57 за доллар. Однако вскоре весь позитив исчерпался: к 11 утра курс перевалил за 79, а к 16:00 доллар стоил уже больше 80 рублей. Плавный рост и даже небольшая коррекция после 17:30 сменились резким скачком котировок. По состоянию на 18:30 доллар торги шли уже на отметке 80,8.

Это самый высокий уровень с марта 2020 года, когда весь мир накрыло волной коронавируса, рынки по всему миру падали, а Россия вышла из сделки ОПЕК+, спровоцировав небывалый кризис на рынке нефтепродуктов .

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Комментарии (4)

Ё моё
Нас ...., а мы не крепчаем
Свободу Лёхе!
Секретная информация: в 2014-ом я мог заработать.. 82 тыс. рублей на руки (справедливости ради, среднее - 70)), сейчас..))) На сам деле, стыдно говорить, пожалуй, промолчу..)
Эд Хэммет
Вредителей привлечь к ответственности.
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