Рублю рухнул к уровню марта 2020 — мирового коровирусного кризиса

Хотя первый пакет санкций против России из-за признания государственности ЛНР и ДНР не показался особо жестоким, российская экономика уже почувствала последствия. Пока в России празднуют 23 февраля и Московская биржа не работает, котировки рубля сильно падают. Всего за день курс к доллару потерял больше, чем два рубля.

В начале торгов 23 февраля рубль стартовал с уровня 78,8 и в первые часы немного укрепился до отметки 78,57 за доллар. Однако вскоре весь позитив исчерпался: к 11 утра курс перевалил за 79, а к 16:00 доллар стоил уже больше 80 рублей. Плавный рост и даже небольшая коррекция после 17:30 сменились резким скачком котировок. По состоянию на 18:30 доллар торги шли уже на отметке 80,8.