Росгвардейцы поймали водителя Porsche, пытавшегося скрыться после ДТП с пострадавшей в Зеленогорске

Водитель премиального автомобиля попытался скрыться с места серьезного ДТП в Курортном районе Петербурга утром 22 февраля, но был остановлен оказавшимися рядом сотрудниками Росгвардии. По внешним признакам он явно был нетрезв.



Около восьми часов утра сотрудники ОВО Курортного района, патрулируя улицы, увидели, как на перекрестке Зеленогорского шоссе и Хвойной улицы в Зеленогорске автомобиль Porsche Cayenne выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с KIA Sportage, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга и Ленобласти. Росгвардейцы вызвали ГИБДД и скорую, а сами направились к месту аварии. Там они задержали водителя «Порше», который пытался скрыться. Мужчина имел внешние признаки алкогольного опьянения.