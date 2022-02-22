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Почти 12 тысяч «Мерседесов» отзывают в России из-за проблем с системой охлаждения

АО «Мерседес-Бенц РУС» объявило об отзыве почти 12 тысяч автомобилей шести разных моделей возрастом до четырех лет. У них обнаружили проблемы с герметичностью в системе охлаждения.

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Под отзывную кампанию попали 11 673 автомобиля Mercedes-Benz CLS, E-Class, GLC, GLE, GLS и S-Class, которые были проданы в России с 2018 по 2021 года. Причиной стало то, что насос системы охлаждения с вакуумным управлением в этих машинах может иметь негерметичность между контуром охлаждения и вакуумным контуром, сообщает 22 февраля пресс-служба Росстандарта.

На всех подлежащих отзыву «Мерседесах» в дилерских центрах актуализируют ПО для насоса системы охлаждения и заменят электрический переключающий клапан. Все работы выполнят бесплатно для автовладельцев. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно, сверив ее VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта.

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