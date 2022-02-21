Налетай, торопись: Как раздают QR-коды за антитела в Петербурге

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Лаборатории в Петербурге в последние недели фиксируют повышенный спрос на тесты на антитела — с 21 февраля по ним, как и анонсировали в правительстве, появилась возможность получить QR-код, и многие захотели воспользоваться возможностью. Но без оговорок не обошлось. Плюсы, впрочем, перевешивают.

Первая оговорка — давно переболевшие COVID-19 и вакцинированные ранее в России ничего по антителам не получат. Способ подходит только для тех, кто не получал в прошлом медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации. Для них остаётся только ревакцинация.



Вторая оговорка — абы какой тест из любой медицинской конторы не подойдет. Принимаются сертификаты с иммуноглобулинами G из правильных лабораторий, которые передают данные на портал «Госуслуги». Список — здесь https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination. На первый взгляд может показаться, что на карте в Петербурге одни «Инвитро», но можно воспользоваться поиском и найти, например, «Хеликс» и «Ситилаб».

Третья оговорка — это «разовая акция». Спустя время, повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен. Придется вакцинироваться.

Больших плюсов два. Первый - при абсолютно любом положительном уровне антител можно получить сертификат на 6 месяцев. А если добавить отрицательный ПЦР, то сразу на год. Второй плюс — это практически моментально и автоматически.

Как получить сертификат? Три шага

Первый

Выбрать лабораторию из списка, взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС и сдать тест на антитела - иммуноглобулины G. Вместе со взятием крови из вены это стоит в среднем 1200 — 1700 рублей в Петербурге. Выполнить анализ лаборатории обещают в течение суток. В течение трех он должен появиться на «Госуслугах».



Второй

При положительном результате теста нужно подать заявление на портале «Госуслуг». В разделе «Сведения об иммунизации COVID-19» появился подраздел «Антитела», где можно запросить сертификат. Он появится практически моментально и будет действовать полгода.

Третий

Срок сертификата можно увеличить вдвое. Глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что если сдать еще и отрицательный ПЦР-тест, то срок увеличат до года. «Если у пациента есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и тест на антитела, то тогда QR -код будет действовать год с момента сдачи ПЦР-теста», – объяснил глава комздрава.

Спрос на сдачу тестов на антитела существенно вырос в последние недели — до 70% в некоторых сетях лабораторий. Но, например, в пресс-службе «Хеликса» заверили «Фонтанку», что очередей и задержек у них в связи с этим нет — мощностей хватает.

«Фонтанка» опросила читателей в соцсетях, которые попробовали получить сертификаты по описанной инструкции. Всё получилось.

«Тест сдала в конце декабря. Получила сертификат сегодня. Нужно открыть вкладку «антитела», там нажать на кнопку «сформировать сертификат». Он появился в течение минуты», - рассказала читательница Ирина.



Похожие истории рассказали и другие петербуржцы. В Минцифры отчитались, что таким образом за сутки оформили себе сертификаты 40 тысяч жителей России.

Одновременно с сертификатами за антитела на Госуслугах появилась возможность генерации сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Как уточнили в Минцифре, сведения о наличии противопоказаний также передаются из реестра Минздрава, а сертификат, в зависимости от типа медотвода, действует либо 30 дней, либо бессрочно.

Кроме того, в ведомстве, совместно с Минздравом, запустили возможность оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 — на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

