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В колпинской квартире найден мертвым бывший омоновец, а рядом с ним — полкило гексогена

Тело мужчины найдено в Колпинском районе Петербурга. Полиция приехала на сообщения о трупе и нашла боеприпасы, в том числе взрывчатое вещество.

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48-летний пенсионер, судя по запаху, что привлек соседей дома на Заводском проспекте, умер задолго до того, как его обнаружили. Как стало известно «Фонтанке» 19 февраля, квартиру вскрыли еще в четверг. Кроме тела, там нашли огнепроводной шнур, около 200 патронов, в том числе от пистолета Макарова, АК-47 и АК-74. Также на экспертизу было отправлено вещество в брусках общим весом полкилограмма. Исследуемое оказалось гексогеном.

По данным «Фонтанки», умерший житель Колпино рано вышел на пенсию, так как служил в отряде милиции особого назначения (ОМОН).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

265032895
Главное, что он в майнкрафт не играл.
Local
Хорошо,что так.А ведь гексаген мог
хлопнуть и осталось бы полкило от омоновца(если бы наскребли от стенок).
Гражданкa
что ж так недолго пожил, ведь наверное был здоровым служакой
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