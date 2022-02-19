В колпинской квартире найден мертвым бывший омоновец, а рядом с ним — полкило гексогена

48-летний пенсионер, судя по запаху, что привлек соседей дома на Заводском проспекте, умер задолго до того, как его обнаружили. Как стало известно «Фонтанке» 19 февраля, квартиру вскрыли еще в четверг. Кроме тела, там нашли огнепроводной шнур, около 200 патронов, в том числе от пистолета Макарова, АК-47 и АК-74. Также на экспертизу было отправлено вещество в брусках общим весом полкилограмма. Исследуемое оказалось гексогеном.

По данным «Фонтанки», умерший житель Колпино рано вышел на пенсию, так как служил в отряде милиции особого назначения (ОМОН).