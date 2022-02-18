В кино покажут историю боксера Попенченко

К 23 февраля, по сложившейся уже традиции, на экраны выпускают очередной праздничный спортивный блокбастер — «Мистер Нокаут». На сей раз в центре внимания — боксер Валерий Попенченко, победитель Олимпиады в Токио и двукратный чемпион Европы.

Фигура действительно яркая и заслуживающая отдельного разговора — материала в короткой жизни Попенченко набралось бы и на триллер, и на детектив (боксер погиб совсем молодым и при не выясненных до сих пор обстоятельствах), и на спортивную драму.

