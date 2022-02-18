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В кино покажут историю боксера Попенченко

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Фото: кадр из фильма
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К 23 февраля, по сложившейся уже традиции, на экраны выпускают очередной праздничный спортивный блокбастер — «Мистер Нокаут». На сей раз в центре внимания — боксер Валерий Попенченко, победитель Олимпиады в Токио и двукратный чемпион Европы.

Фигура действительно яркая и заслуживающая отдельного разговора — материала в короткой жизни Попенченко набралось бы и на триллер, и на детектив (боксер погиб совсем молодым и при не выясненных до сих пор обстоятельствах), и на спортивную драму.

Главная проблема фильма — в фигурах создателей, которые заведомо вызовут сомнение у публики. Режиссером выступил Артем Михалков, продолжатель династии, для которого эта работа стала самостоятельным дебютом (ранее он только снял один сегмент в маловразумительном альманахе «Москва, я тебя люблю»). Роль тренера главного героя сыграл Сергей Безруков — понятно, что только ленивый не пошутит по поводу вездесущности и многостаночности актера. Наконец, не самый очевидный выбор и исполнителя главной роли: Попенченко сыграл Виктор Хориняк, известный по главной роли в «Последнем богатыре».

Несколько утешает, что сценарий написали создатели «Изображая жертву» братья Пресняковы — может, хотя бы их материал сможет как-то сгладить острые углы и использовать весь потенциал на полную катушку.

+12

Иван Чувиляев

Фото: кадр из фильма

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Комментарии (3)

ДуремарСПб.
Такие герои в путинском кинематографе.
Инкогнито2021
Все только про совдеп снимают
Mafioza
Пока не вышел фильм обсуждать актёров пустое, но по мне, так фильма мало, могли бы и сериал снять.
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