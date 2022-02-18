В кино покажут историю боксера Попенченко

К 23 февраля, по сложившейся уже традиции, на экраны выпускают очередной праздничный спортивный блокбастер — «Мистер Нокаут». На сей раз в центре внимания — боксер Валерий Попенченко, победитель Олимпиады в Токио и двукратный чемпион Европы.
Фигура действительно яркая и заслуживающая отдельного разговора — материала в короткой жизни Попенченко набралось бы и на триллер, и на детектив (боксер погиб совсем молодым и при не выясненных до сих пор обстоятельствах), и на спортивную драму.
Главная проблема фильма — в фигурах создателей, которые заведомо вызовут сомнение у публики. Режиссером выступил Артем Михалков, продолжатель династии, для которого эта работа стала самостоятельным дебютом (ранее он только снял один сегмент в маловразумительном альманахе «Москва, я тебя люблю»). Роль тренера главного героя сыграл Сергей Безруков — понятно, что только ленивый не пошутит по поводу вездесущности и многостаночности актера. Наконец, не самый очевидный выбор и исполнителя главной роли: Попенченко сыграл Виктор Хориняк, известный по главной роли в «Последнем богатыре».
Несколько утешает, что сценарий написали создатели «Изображая жертву» братья Пресняковы — может, хотя бы их материал сможет как-то сгладить острые углы и использовать весь потенциал на полную катушку.
+12
Иван Чувиляев