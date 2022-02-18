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Джо Райт снял свою версию «Сирано де Бержерака» со звездой «Игры престолов»

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Фото: universalpictures.ru/
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С 24 февраля в прокат выходит «Сирано». Фильм любопытный хотя бы потому, что его режиссером выступил Джо Райт — лауреат всех мыслимых премий, создатель самой радикальной версии «Анны Карениной», принесших Гэри Олдману «Оскара» «Темных времен» и драматичного «Искупления». Кроме всего прочего, мировую славу режиссеру принесло умение очень парадоксально трактовать знакомые тексты.

Вот и теперь он берется выворачивать наизнанку и препарировать «Сирано де Бержерака», всем известную романтическую комедию о великом поэте с огромным носом. Достаточно того, что главную роль играет Питер Динклэйдж, самый известный актер-карлик всех времен, звезда «Игры престолов» и «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури». Такой рискованный выбор здесь полностью оправдан: Динклэйдж все-таки не только артистичный коротышка, который не стесняется камеры. Он большой актер — а Райт такой же большой молодец, который дал ему шанс это продемонстрировать наконец.

12+

Иван Чувиляев

Фото: universalpictures.ru/

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