Джо Райт снял свою версию «Сирано де Бержерака» со звездой «Игры престолов»

С 24 февраля в прокат выходит «Сирано». Фильм любопытный хотя бы потому, что его режиссером выступил Джо Райт — лауреат всех мыслимых премий, создатель самой радикальной версии «Анны Карениной», принесших Гэри Олдману «Оскара» «Темных времен» и драматичного «Искупления». Кроме всего прочего, мировую славу режиссеру принесло умение очень парадоксально трактовать знакомые тексты.



Вот и теперь он берется выворачивать наизнанку и препарировать «Сирано де Бержерака», всем известную романтическую комедию о великом поэте с огромным носом. Достаточно того, что главную роль играет Питер Динклэйдж, самый известный актер-карлик всех времен, звезда «Игры престолов» и «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури». Такой рискованный выбор здесь полностью оправдан: Динклэйдж все-таки не только артистичный коротышка, который не стесняется камеры. Он большой актер — а Райт такой же большой молодец, который дал ему шанс это продемонстрировать наконец.

