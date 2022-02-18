Полиция расследует поджог двух машин на Просвещения, досталось и третьей

Сразу три автомобиля, в том числе раритетный «Фольксваген», горели у одного из домов в Калининском районе Петербурга. Полиция квалифицировала произошедшее как поджог.



Пожар произошел в третьем часу ночи 17 февраля у дома 76 по проспекту Просвещения. Прибывшие на место полицейские обнаружили два сгоревших автомобиля: Mitsubishi Eclipse Cross 2018 года выпуска, принадлежащий 48-летнему местному жителю, и Volkswagen Passat 1988 года, который принадлежит 36-летнему мужчине из Бугров. Люди в пожаре не пострадали. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 февраля.