Полиция расследует поджог двух машин на Просвещения, досталось и третьей

Сразу три автомобиля, в том числе раритетный «Фольксваген», горели у одного из домов в Калининском районе Петербурга. Полиция квалифицировала произошедшее как поджог.
Пожар произошел в третьем часу ночи 17 февраля у дома 76 по проспекту Просвещения. Прибывшие на место полицейские обнаружили два сгоревших автомобиля: Mitsubishi Eclipse Cross 2018 года выпуска, принадлежащий 48-летнему местному жителю, и Volkswagen Passat 1988 года, который принадлежит 36-летнему мужчине из Бугров. Люди в пожаре не пострадали. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 февраля.
Пресс-служба ГУ МЧС Петербурга сообщала еще о третьей поврежденной машине. По данным ведомства, у «Фольксвагена» обгорел моторный отсек, а у двух соседних «Митсубиши» — капот и передняя часть салона, а также оплавилась левая фара.
Полиция отсмотрела записи с камер видеонаблюдения на фасаде дома и возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).