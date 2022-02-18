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МОК ищет в деле Валиевой признаки жестокого обращения с ребёнком

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Международный олимпийский комитет выясняет, есть ли в деле фигуристки Камилы Валиевой признаки жестокого обращения с ребёнком. Об этом на пресс-конференции заявил глава МОК Томас Бах.

«Является ли эта ситуация жестоким обращением с ребенком, нам еще предстоит понять, когда мы узнаем всю правду, что же это было, когда ответственные за это понесут наказание. И я рассчитываю, что они понесут самое жесткое наказание. Надеюсь, мы добьемся справедливости», — цитирует 17 февраля РИА Новости слова Баха.

Он признался, что был потрясён тем, как встретили Камилу её тренеры, когда она выходила со льда после произвольной программы.

«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке. Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки», — сказал Бах.

Он выразил уверенность, что Валиевой нужна поддержка семьи, и надежду на то, что «ей помогут, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным для жизни такой молодой женщины». МОК сотрудничает с Олимпийским комитетом России по вопросу психологической помощи фигуристке.

«Меня эта ситуация очень беспокоит, как я уже сказал. Я видел, как ее окружение отреагировало на ее неудачное выступление. Расследование продолжается, со своей стороны мы можем предложить ей поддержку, мы можем использовать все инструменты, которыми располагаем на Играх в вопросах предоставления психологической помощи спортсменам. <...> Есть специальные программы, которыми может воспользоваться любой спортсмен, если ему необходима помощь. По этому вопросу мы также сотрудничаем с Олимпийским комитетом России», — цитирует ТАСС главу МОК.

Он уточнил, что расследование действий окружения Валиевой в деле о ее положительной допинг-пробе затронет её тренерский штаб (девушка с лета 2018 года занимается в группе Этери Тутберидзе).

«Да, в отношении тренера Валиевой будет расследование, мы полностью доверяем WADA его проведение. Свет на эту ситуацию будет пролит, после чего будут приняты необходимые меры. Самые сильные возможные меры», — заявил Бах на пресс-конференции.

Положительную допинг-пробу Валиева сдала в Петербурге на чемпионате России в декабре 2021 года. Из-за этого на неопределённое время перенесли церемонию награждения олимпийских призёров: Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали. 14 февраля фигуристку допустили до участия в Олимпиаде: Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение о её допуске до участия в личном турнире. При этом МОК решил не награждать Валиеву медалями, несмотря на ее допуск.

Соревнования фигуристок на Играх в Пекине 17 февраля завершились сенсацией. Фаворитка Камила Валиева не справилась с давлением и провалилась, Трусова рискнула, но стала лишь второй, и после у неё случился нервный срыв. Победила Анна Щербакова, которая сделала ставку на надежность. Подробности читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (36)

blackcatwhitecat
Тутберидзе всегда на своих набрасывается при неудачах, это так коробит на фоне других тренеров, которые подбадривают и утешают подопечных. Видно, что для нее это всего лишь куклы для удовлетворения личных амбиций. Кукла сломалась - выкинула, взяла другую.
Wow2018
Как-то сразу откровенно переключились на тренера. В спорте, музыке, в балете - это нормально такое отношение. НОРМАЛЬНО!
Ощущение, что многоходовка против Тутберидзе.
Хотя я против всяких заявлений - наших бьют.
Но я за то, чтобы все министерство спорта в отставку.
Наши чиновники ничего не сделали, когда была непонятная ситуация с мельдонием на прошлой олимпиаде с красивой парой-керлингистов. Хотя кричали-обещали. И здесь все сольют.
265035712
Самое интересное, что о наших детях правильные вещи говорят иностранцы. Не наши телеканалы, различные отечественные правозащитники и общественники. Простая и правильная вещь - относится к детям как к детям. Гонка за медалями - деньгами ломает и очерняет все вокруг. Вроде и медали взяли, а осадок поганый…
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