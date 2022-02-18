МОК ищет в деле Валиевой признаки жестокого обращения с ребёнком

«Является ли эта ситуация жестоким обращением с ребенком, нам еще предстоит понять, когда мы узнаем всю правду, что же это было, когда ответственные за это понесут наказание. И я рассчитываю, что они понесут самое жесткое наказание. Надеюсь, мы добьемся справедливости», — цитирует 17 февраля РИА Новости слова Баха.

Он признался, что был потрясён тем, как встретили Камилу её тренеры, когда она выходила со льда после произвольной программы.



«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке. Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки», — сказал Бах.



Он выразил уверенность, что Валиевой нужна поддержка семьи, и надежду на то, что «ей помогут, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным для жизни такой молодой женщины». МОК сотрудничает с Олимпийским комитетом России по вопросу психологической помощи фигуристке.



«Меня эта ситуация очень беспокоит, как я уже сказал. Я видел, как ее окружение отреагировало на ее неудачное выступление. Расследование продолжается, со своей стороны мы можем предложить ей поддержку, мы можем использовать все инструменты, которыми располагаем на Играх в вопросах предоставления психологической помощи спортсменам. <...> Есть специальные программы, которыми может воспользоваться любой спортсмен, если ему необходима помощь. По этому вопросу мы также сотрудничаем с Олимпийским комитетом России», — цитирует ТАСС главу МОК.

