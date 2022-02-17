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Фигуристка Трусова: Ненавижу этот спорт! У всех есть золотая медаль, а у меня нет

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Российская фигуристка Александра Трусова разрыдалась после объявления результатов в одиночном женском катании. Момент с эмоциями попал в трансляцию телеканала Eurosport.

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» — плача, восклицала Трусова, пока ее пытался успокоить тренер Сергей Дудаков.

Александра Трусова стала серебряной медалисткой Олимпиады в Пекине. Она выполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме двух программ уступила соотечественнице Анне Щербаковой.

Еще одна россиянка Камила Валиева стала лишь четвертой, совершив ряд грубых ошибок.

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Комментарии (15)

Bad robot
Надо бы прекращать детей с неокрепшей психикой допускать во взрослый спорт.
Slava_Rossii
Детский сад какой-то, ей что 5 лет такие истерики устраивать?!
Тысячи спортсменов вообще без медалей остаются, а эта олимпийскому серебру не рада.
VKuser13397217
Радости нет вобще. Все плачут, у всех срыв. Сашу безумно жалко.
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