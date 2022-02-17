Фигуристка Трусова: Ненавижу этот спорт! У всех есть золотая медаль, а у меня нет

Российская фигуристка Александра Трусова разрыдалась после объявления результатов в одиночном женском катании. Момент с эмоциями попал в трансляцию телеканала Eurosport.



«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» — плача, восклицала Трусова, пока ее пытался успокоить тренер Сергей Дудаков.