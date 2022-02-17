Житель Пушкина нашел свой Ford побитым в другом районе, а машина бизнесмена успела укатить в Ленобласть

Двое петербуржцев вернули свои «Форды», приглянувшиеся неизвестным угонщикам. Один машину нашел сам — в другом районе и побитую в ДТП. Автомобиль другого обнаружили полицейские в одном из поселков Тосненского района Ленобласти.
В начале шестого часа вечера 15 февраля в полицию с заявлением об угоне обратился 48-летний житель Пушкина. Его Ford Fiesta был похищен от дома 3, корпус 1, по Изборской улице между семью часами вечера 13 февраля и полуднем 14-го. А в час дня 14 февраля мужчина обнаружил свою машину у дома 46/3 по Гранитной улице после ДТП, стало известно «Фонтанке» 17 февраля. По факту угона возбудили уголовное дело по статье 166, часть 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Найденный «Форд» после осмотра передали владельцу под сохранную расписку.
Днем ранее, 14 февраля, в полицию обратился 40-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга. Между 19:30 10 февраля и 11:00 14 февраля от дома 26, корпус 3, по Шлиссельбургскому шоссе пропал его Ford Mondeo 2005 года выпуска стоимостью 260 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере (пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ).
В девять часов вечера 15 февраля сотрудники ДПС во время патрулирования заметили разыскиваемый «Форд» у дома 1 по Заречной улице в поселке Федоровское Тосненского района Ленобласти и сообщили коллегам. Машину после осмотра увезли на территорию отдела полиции. А 16 февраля в два часа дня в СНТ «Машиностроитель» в Гатчинском районе Ленобласти задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 40-летний житель Гатчинского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за угон и кражи. Мужчину поместили в изолятор.