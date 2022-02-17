Житель Пушкина нашел свой Ford побитым в другом районе, а машина бизнесмена успела укатить в Ленобласть

Двое петербуржцев вернули свои «Форды», приглянувшиеся неизвестным угонщикам. Один машину нашел сам — в другом районе и побитую в ДТП. Автомобиль другого обнаружили полицейские в одном из поселков Тосненского района Ленобласти.



В начале шестого часа вечера 15 февраля в полицию с заявлением об угоне обратился 48-летний житель Пушкина. Его Ford Fiesta был похищен от дома 3, корпус 1, по Изборской улице между семью часами вечера 13 февраля и полуднем 14-го. А в час дня 14 февраля мужчина обнаружил свою машину у дома 46/3 по Гранитной улице после ДТП, стало известно «Фонтанке» 17 февраля. По факту угона возбудили уголовное дело по статье 166, часть 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Найденный «Форд» после осмотра передали владельцу под сохранную расписку.