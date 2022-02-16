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БТР протаранил «Ладу» на трассе «Таврида» в Крыму

Колонна бронетехники попала в ДТП с гражданской машиной на федеральной трассе в Крыму утром 16 февраля. Застрявшую под бронетранспортером легковую засняли очевидцы.

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Видео: «Автопартнер Крым Севастополь ДТП»

На трассе А-291 «Таврида» на выезде из Симферополя в сторону Керчи, в районе крупной развязки у села Трудовое, БТР столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП». Бронемашина протаранила правый бок «Лады», изрядно его помяв.

Судя по видео, бронетранспортер шел в составе колонны, за ним видно еще четыре БТР. На месте работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Видео: «Автопартнер Крым Севастополь ДТП»

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа покидают Крым после завершения учений и направляются в места постоянной дислокации. Техника проехала по Крымскому мосту и трассе «Таврида», пишет «Крыминформ».

Автор: «Крыминформ»

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Комментарии (11)

Xodok1
мой друг бывший комроты ВДВ рассказывал что в БТР такая маленькая щель что водитель практически ничего не видит. Ну мой приятель так же и машины водил- тормозил только когда было прямо на его пути.
ДуремарСПб.
Херачат Воронеж.
Static
Очередной учитель был наказан.
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