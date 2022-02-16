БТР протаранил «Ладу» на трассе «Таврида» в Крыму

Видео: «Автопартнер Крым Севастополь ДТП»
На трассе А-291 «Таврида» на выезде из Симферополя в сторону Керчи, в районе крупной развязки у села Трудовое, БТР столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП». Бронемашина протаранила правый бок «Лады», изрядно его помяв.
Судя по видео, бронетранспортер шел в составе колонны, за ним видно еще четыре БТР. На месте работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа покидают Крым после завершения учений и направляются в места постоянной дислокации. Техника проехала по Крымскому мосту и трассе «Таврида», пишет «Крыминформ».
Автор: «Крыминформ»