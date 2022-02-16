Выгорело всё, что могло гореть: эксперты о победе над «омикроном» в Петербурге

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«В Петербурге наблюдается замедление роста показателей эпидпроцесса. Впервые за последние недели уменьшается число лиц, находящихся под медицинским наблюдением, то есть на амбулаторном этапе и в стационарах: на сегодняшний день это число составляет более 287 тысяч, вчера оно было чуть более 290 тысяч человек, а днем ранее — более 297 тысяч. Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен», — заявил в конце прошлой недели глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



По словам его первого заместителя Андрея Сараны, к 15 февраля в Петербурге остались 253 тысячи человек с ковидом, ОРВИ и гриппом.

Госпитализация снижается не так резво — от недели к неделе всего на 5%. В стационарах остаются около 9000 человек. Но в Петербурге уже начали сворачивать койки в «красных зонах» и не планируют больше перепрофилировать новые стационары. «Уровень госпитализаций всегда растет отсроченно после роста уровня числа больных на амбулаторном лечении», — объяснил Лисовец.

После отчета об улучшении обстановки в Смольном перешли к снятию ограничений. 15 февраля были внесены поправки в коронавирусное постановление. Согласно им, с понедельника, 21 февраля, право работать до двух ночи кроме кафе и ресторанов получат цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, океанариумы, зоопарки, катки и аттракционы. В таком же режиме работы можно будет проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные и досуговые мероприятия. Также с 21 февраля люди, которые имеют антитела к COVID-19, смогут получить QR-код на портале «Госуслуги».



Два источника, близкие к городскому правительству, сообщили «Фонтанке», что уже на следующей неделе может быть внесена поправка в 121-е постановление, которая отменит требование предъявлять QR-коды при посещении большинства общественных мест.

Мнения эпидемиологов насчет обоснованности этих решений разделились. Одни считают, что начавшийся спад, вероятно, результат ослепшей статистики, которая пострадала от отмены обязательного тестирования для выписки, семидневных больничных, которые закрываются дистанционно, отмены карантина для контактных. Кроме того, многие заболевшие, насмотревшись на очереди в поликлиниках и оценив самочувствие, предпочитают нигде не регистрироваться и не попадают в отчеты. В этом случае за смягчением мер последует новая вспышка. Другие считают, что в Петербурге переболели уже почти все, кто мог, и дальше город ждет медленный спад.

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что ситуация в Петербурге развивается так же, как и в других странах. И до победы над «омикроном» еще далеко.



«Мы наблюдаем ту же динамику, что и во всех других странах. Уровень госпитализации остается довольно высоким. Какая же это победа?» — отметил он в разговоре с «Фонтанкой».

С ним частично согласен и эпидемиолог, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Петербурге Антон Барчук.

«Ситуация в Петербурге и в России в целом напоминает то, как прошла волна «омикрона» в Южной Африке. Был резкий подъем, какое-то время мы выявляли максимальное число случаев, но это не сопровождалось пропорциональным увеличением числа госпитализаций и смертей, как было раньше. Далее постепенный спад, который может в какой-то момент стабилизироваться. В первую очередь болели дети, а те, кто еще не болел или не был вакцинирован, болели тяжело. Я думаю, около 10–15% жителей старше 18 лет до начала волны омикрона не имели антител и за счет их было основное увеличение числа госпитализаций, — заявил Барчук. — Меры против «омикрона» не сильно эффективны, они лишь немного сглаживают волну. Вокруг болели примерно все, но, к счастью, так много людей уже не умирали».



Независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов также считает, что введенные ограничения едва ли как-то повлияли на прохождение «омикрона».

«По данным из открытых источников и из моей коллекции эпидномеров, складывается такая картина: пик волны был преодолен, судя по всему, в самом конце января, накануне введения объявленных ограничений. Так что, скорее всего, власти снова опоздали с введением ограничений, и у нас еще до того, как старшие классы отправили на удаленное обучение, просто выгорело все, что могло гореть. Ускоренное закрытие больничных без отрицательного теста не могло сказаться на выявляемости, только на числе болеющих на настоящий момент. Оно только что пошло на спад — локальный максимум преодолели 13 февраля. Введение электронных больничных и регистрация заболевания на основании теста на антиген, напротив, могли бы подстегнуть выявляемость, что они, видимо, и сделали», — отметил Куприянов.

Мнения о дальнейшем развитии событий разделились. Антон Барчук заявил, что «не надо быть эпидемиологом или ученым, чтобы предположить, что после окончания текущей волны людей в Петербурге без антител практически не останется».



«Если не появится новый вариант, то мы постепенно продолжим наблюдать окончание острой фазы пандемии. Коронавирус будет продолжать циркулировать в популяции, но такого количества смертей уже не будет», — считает эксперт.

Александр Соловьев, напротив, привел в пример Европу, где после смягчения ограничений вновь начался рост.

«Очень яркий пример — Дания. Несмотря на то что привита большая часть населения, а 60% получили бустерные дозы, после отмены ограничений продолжает фиксироваться существенный рост заболеваемости. Ситуация очень шаткая. Рост может начаться спустя две недели после отмены максимального количества ограничений», — отметил он.

Высказывает опасения и Алексей Куприянов, по словам которого переболел ковидом далеко еще не весь город.



«Риск возврата «омикрона» остается, потому что в эту волну, по-видимому, переболеет около 1,5 — 2 млн петербуржцев. Это далеко не весь город, и, учитывая возможность инфицирования «омикроном» даже тех, кто совсем недавно перенес «дельту», риски остаются. Есть, конечно, надежда, что основные узловые пункты распространения уже надежно перекрыты только что переболевшими (в основном школьниками), поэтому такого взрывного роста, хотелось бы верить, больше не будет», — считает Куприянов.



Но он предлагает продолжать внимательно следить за развитием ситуации.

«До больших летних каникул расслабляться рано», — резюмировал эксперт.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

