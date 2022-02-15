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Грязь со строительной площадки утекла в Охту. Росприроднадзор идёт по следу

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Жители Красногвардейского района Петербурга обеспокоились преображением Охты и отправили на лёд инспекторов Росприроднадзора. В ведомстве увидели основания для административного дела.

Как сообщает Северо-Западное управление Росприроднадзора 15 февраля, на состояние льда Охты у моста Энергетиков пожаловались горожане. Их подозрение пало на строительную площадку, расположенную рядом с ЖК «Зима-Лето».

Северо-Западное управление Росприроднадзора

Инспекторы установили, что на площадке идут земляные работы по обустройству инженерных коммуникаций. Грязь на льду и следы сброса стоков зафиксированы.

Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора
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«В данных действиях усматривается загрязнение ледяного покрова водного объекта (ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ). Для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей», — уточнили в департаменте.

Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора

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