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Эффект вахтера. В метро могут ввести штрафы за «зловонную» одежду и босоногость пассажиров

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В метрополитене Петербурга введут штрафы за зловонную одежду и ручную кладь, а также пропишут новые наказания за самовольные мероприятия в подземке. После бурной дискуссии на заседании 16 февраля депутаты приняли проект документа в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

Законопроект разработал городской комитет по транспорту, а внес на рассмотрение парламента губернатор. В частности, за проведение без разрешения метрополитена политических, культурных и спортивных мероприятий можно получить штраф от 500 рублей до 3 тысяч, также наказание до 3 тысяч грозит тем, кто запускает в подземке беспилотников. Депутаты раскритиковали законопроект. Наиболее странной выглядела норма штрафовать на 500-1000 рублей за проезд без одежды или в «зловонной одежде» или с «зловонной ручной кладью».

Члены парламента предлагали отправить документ на доработку. Глава фракции «Яблока» Александр Шишлов назвал законопроект «сырым» и посочувствовал представителю Смольного в парламенте Константину Сухенко, что ему приходится презентовать этот документ. Коммунист Александр Рассудов пытался добиться, кому в подземке помешает босоногий человек.

Законопроект не поясняет, что именно будет считаться «зловонной одеждой» и кто будет заниматься определением степени зловонности.

«У нас не должно быть фактора вахтера, когда человек сам определяет, как от кого пахнет и достаточно ли на нем одежды, чтобы пускать его в метро», - прокомментировал во время брифинга спикер парламента Александр Бельский.

В Смольном, впрочем, заверили, что не собираются «преследовать граждан за запах пота». При этом Сухенко пояснил, что «метро - это не орган госвласти, не театр, но там тоже надо вести себя прилично».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

266410437
А пукать можно будет или только за штраф?
ДуремарСПб.
Просто властям уже и не придумать как бы испортить жизнь горожанам.
Гангрена
то есть аульных в метро пускать не будут?
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