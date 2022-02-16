FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +2
76.17р86.27р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Усиление ветра и скользкие дороги ждут петербуржцев во второй половине рабочей недели

1
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

В четверг, 17 февраля, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает управление МЧС по городу.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 февраля ветер в Петербурге местами усилится до 17 м/с. На дорогах ожидается гололедица. Погоду обещают облачную, с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет в районе нуля — плюс двух градусов, а днем потеплеет до плюс одного — плюс трех.

Примерно такая же погода с небольшим «плюсом», местами порывистым ветром и небольшими осадками в основном в виде мокрого снега ожидается и в пятницу, 18 февраля.

Скриншот с сайта ФГБУ «Северо-Западное УГМС»
Скриншот с сайта ФГБУ «Северо-Западное УГМС»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с сайта ФГБУ «Северо-Западное УГМС»
Скриншот с сайта ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Главное чтою Сбеглов лопату наточил смазал иначе городу хана.Восьмой форевер!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний