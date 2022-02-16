Усиление ветра и скользкие дороги ждут петербуржцев во второй половине рабочей недели

В четверг, 17 февраля, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает управление МЧС по городу.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 февраля ветер в Петербурге местами усилится до 17 м/с. На дорогах ожидается гололедица. Погоду обещают облачную, с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет в районе нуля — плюс двух градусов, а днем потеплеет до плюс одного — плюс трех.

Примерно такая же погода с небольшим «плюсом», местами порывистым ветром и небольшими осадками в основном в виде мокрого снега ожидается и в пятницу, 18 февраля.