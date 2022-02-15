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Хлопок, бегущий мужчина и дым. Физику-ядерщику сожгли автомобиль в Гатчине

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В Гатчинском районе Ленобласти расследуют поджог автомобиля сотрудника Института ядерной физики. Очевидица заметила, как перед пожаром от машин убегал мужчина в черном и медицинской маске.

В четвертом часу утра 14 февраля в полицию Гатчинского района поступило сообщение от 37-летней местной жительницы о горящем легковом автомобиле во дворе одного из домов в Гатчине. Люди в результате пожара не пострадали, а в машине частично выгорел салон. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 февраля.

Полиции женщина рассказала, что около 3:40, выйдя на улицу, услышала хлопок, после чего из-за припаркованных автомобилей выбежал мужчина и пошел дым. Неизвестный выглядел лет на 25–30 лет, был высоким (около 180–185 сантиметров ростом) и носил черные куртку и брюки, а его лицо прикрывала медицинская маска. С места происшествия полицейские изъяли осколки стеклянной банки с характерным запахом горюче-смазочных материалов.

Пострадавший автомобиль принадлежит 59-летнему инженеру Института ядерной физики. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ).

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Комментарии (1)

Michael9870
Это Обама, за отказ сотрудничать с госдепом.
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