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У бизнесмена из Петербурга угнали «Урал» и сожгли в канаве под Лугой

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На трассе в Лужском районе Ленобласти обнаружили обгоревший «Урал». Принадлежит он, как оказалось, петербургскому предпринимателю.

В 8 часов утра 14 февраля сотрудники ГИБДД во время патрулирования обнаружили в канаве на 83-м километре трассы Луга — Новгород автомобиль «Урал» с прицепом и выгоревшей кабиной, стало известно «Фонтанке» 15 февраля. На место направили следственно-оперативную группу.

Вечером, в 17:40, с заявлением в полицию обратился владелец машины — 58-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга. Мужчина рассказал, что в час ночи его «Урал» 2008 года выпуска был похищен неизвестным преступником от дома 6 по Батецкому шоссе в Заклинье. Ущерб он оценил в 3 миллиона рублей.

Машину после осмотра передали собственнику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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