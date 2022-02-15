У бизнесмена из Петербурга угнали «Урал» и сожгли в канаве под Лугой

На трассе в Лужском районе Ленобласти обнаружили обгоревший «Урал». Принадлежит он, как оказалось, петербургскому предпринимателю.



В 8 часов утра 14 февраля сотрудники ГИБДД во время патрулирования обнаружили в канаве на 83-м километре трассы Луга — Новгород автомобиль «Урал» с прицепом и выгоревшей кабиной, стало известно «Фонтанке» 15 февраля. На место направили следственно-оперативную группу.

Вечером, в 17:40, с заявлением в полицию обратился владелец машины — 58-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга. Мужчина рассказал, что в час ночи его «Урал» 2008 года выпуска был похищен неизвестным преступником от дома 6 по Батецкому шоссе в Заклинье. Ущерб он оценил в 3 миллиона рублей.