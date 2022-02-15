FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
76.58р86.85р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Двое взяли такси из Петербурга в Рощино, но по пути достали нож и отобрали у водителя машину

5
Печать

Водителю такси пришлось пешком брести до железнодорожного переезда под Петербургом. Вооруженные пассажиры оставили его на дороге без машины.

В три часа ночи 14 февраля в полицию Выборгского района Ленобласти позвонила диспетчер железнодорожного переезда в Рощино и сообщила, что к ней на переезд пришел мужчина и рассказал, что двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали у него автомобиль. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 февраля.

Прибывшие на место полицейские установили, что 22-летний гражданин Узбекистана занимался частным извозом на арендованном Hyundai Solaris, который принадлежит жителю Пензенской области. В половине второго ночи в Выборгском районе Петербурга через приложение «Ситимобил» был оформлен заказ на поездку. К таксисту подошли двое неизвестных и предложили отвезти их в Рощино за 2500 рублей. Однако не доезжая Линдуловской рощи, пассажиры достали нож и, угрожая им, высадили водителя из машины, после чего уехали в сторону Сосновой Поляны.

В 3:50 сотрудники ДПС в ходе патрулирования обнаружили похищенный «Солярис» около кольца автобусной остановки «Сосновая Поляна». Угнавших его мужчин разыскивают. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Telman_spb
странно что мягкую статью применили- а как же групповой. разбой или угроза убийством по предварительному сговору ?
или нож достали чтобы марку стали обсудить или угол заточки?
Савва Морозов
ога, а жителю пензенской области - 98 лет, а солярис временно был на парковке ооо "автодляазии"
Типичный Димон
Пусть радуется, что жив остался.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний