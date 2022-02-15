Двое взяли такси из Петербурга в Рощино, но по пути достали нож и отобрали у водителя машину

Водителю такси пришлось пешком брести до железнодорожного переезда под Петербургом. Вооруженные пассажиры оставили его на дороге без машины.



В три часа ночи 14 февраля в полицию Выборгского района Ленобласти позвонила диспетчер железнодорожного переезда в Рощино и сообщила, что к ней на переезд пришел мужчина и рассказал, что двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали у него автомобиль. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 февраля.

Прибывшие на место полицейские установили, что 22-летний гражданин Узбекистана занимался частным извозом на арендованном Hyundai Solaris, который принадлежит жителю Пензенской области. В половине второго ночи в Выборгском районе Петербурга через приложение «Ситимобил» был оформлен заказ на поездку. К таксисту подошли двое неизвестных и предложили отвезти их в Рощино за 2500 рублей. Однако не доезжая Линдуловской рощи, пассажиры достали нож и, угрожая им, высадили водителя из машины, после чего уехали в сторону Сосновой Поляны.