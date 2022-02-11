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На «Госуслуги» вернули возможность заменить паспорт по причине «изменения пола»

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Возможность заменить паспорт по причине смены пола вернули на портал «Госуслуги». Изменения на сайте заметила 11 февраля «Новая газета».

Фото: Сайт Госуслуг / скриншот
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Возможность оформить услугу на «Госуслугах» вернули после того, как в 2021 году правозащитники пожаловались на ее отсутствие в Генеральную прокуратуру и омбудсмену по правам человека.

Заявители указали, что отсутствие услуги на сайте затрудняет получение документа трансгендерным персонам. Кроме того, они теряют право на скидку при оплате госпошлины, которая доступна другим россиянам.

«Фонтанка» выяснила, что в перечне электронных услуг выводить эту опцию отдельной графой разработчики не стали. Она доступна в разделе «Иное», в самом низу списка.

Фото: Сайт Госуслуг / скриншот

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Комментарии (6)

267086865
Пол что ли поменять...чет скучно я живу.
Andrey0331
Постепенно прививают европейские ценности.
266410437
Логично, с такими кадрами в стране и покойников в гробу путают. А тут всего одно слово не ту клавишу нажать при печати.
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