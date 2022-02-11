На «Госуслуги» вернули возможность заменить паспорт по причине «изменения пола»

Возможность заменить паспорт по причине смены пола вернули на портал «Госуслуги». Изменения на сайте заметила 11 февраля «Новая газета».

Возможность оформить услугу на «Госуслугах» вернули после того, как в 2021 году правозащитники пожаловались на ее отсутствие в Генеральную прокуратуру и омбудсмену по правам человека.



Заявители указали, что отсутствие услуги на сайте затрудняет получение документа трансгендерным персонам. Кроме того, они теряют право на скидку при оплате госпошлины, которая доступна другим россиянам.

