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Обновилась суточная статистика по коронавирусу. Таких показателей в России еще не было

Коронавирусная статистика страны продолжает ставить негативные рекорды. Заболеваемость COVID-19 в России пробила отметку в 200 тысяч в сутки. Петербург по-прежнему лидер по заболеваемости — плюс еще 22 тысячи 70 человек.

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За прошедшие сутки в России выявлено 203 949 случаев коронавируса (накануне их было 197 076). Это абсолютный максимум с начала пандемии. Никогда ранее показатель суточной заболеваемости не превышал 200 тысяч. Это 10 февраля следует из данных оперативного штаба.

Новых заболевших за 24 часа нашли во всех регионах. Наибольший вклад в суточную заболеваемость вносит Петербург с 22 070, а Москва остается на второй строчке с 18 541.

Летальная статистика за сутки пополнилась 722 смертями, из которых 66 в Петербурге. За время пандемии вирус забрал в России 338 813 жизни.

Общее число заболевших COVID-19 в РФ выросло до 13 731 794.

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Комментарии (55)

А13579
Рисуют статистику для привлечения на вакцинацию, но от большого ума эффект обратный: показывают нулевой (если не отрицательный) эффект этой вакцинации. Им бы в шахматы поиграть, а ума хватает только на «Чапаева».
teodor
Грешно смеяться над ущербными))) но эти рисовальщики статистики уже второе дно пробили
Коренная ленинградка
А помните, 2 года назад нас закрыли дома на месяца? А заболевших было около 3-х тысяч по стране …
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