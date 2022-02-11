Обновилась суточная статистика по коронавирусу. Таких показателей в России еще не было

За прошедшие сутки в России выявлено 203 949 случаев коронавируса (накануне их было 197 076 ). Это абсолютный максимум с начала пандемии. Никогда ранее показатель суточной заболеваемости не превышал 200 тысяч. Это 10 февраля следует из данных оперативного штаба.



Новых заболевших за 24 часа нашли во всех регионах. Наибольший вклад в суточную заболеваемость вносит Петербург с 22 070 , а Москва остается на второй строчке с 18 541 .

