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«Пол-Пушкина сидит без отопления». На юге Петербурга авария морозит жителей 83 домов

Жители Пушкина опять сидят с холодными батареями. Как рассказал «Фонтанке» житель дома 7/29 на Октябрьском бульваре, уже больше суток у него нет отопления и горячей воды, а 11 февраля пропало еще и электричество.

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«Дома, честно говоря, холодно, теплые полы не включить, электричества нет. Температура падает, у меня трехмесячный ребенок, ему не объяснить [что происходит]. Электричества, скорее всего, нет только в моем доме, а без отопления сутки уже пол-Пушкина сидит», — комментирует мужчина.

В дежурной службе районной администрации «Фонтанке» рассказали, что в Пушкине произошла авария — обнаружен дефект на трубопроводе диаметром 500 миллиметров. В зону аварии попали 83 дома, но к полудню им обещают вернуть тепло.

Напомним, на этой неделе в Пушкине уже ремонтировали трубопровод на Павловском шоссе. С холодными батареями остались 76 жилых домов, 6 детских учреждений, 5 школ и 11 зданий больниц.

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Комментарии (7)

Avs7153
О чёмъ вообще вопросъ? Полъ Пушкина - мужескiй! Мужескаго полу онъ былъ!
sergeant-1
Это всего лишь местные коммунальщики решили доступными им способами почтить широко отмечаемое в нашей стране 185-летие со дня смерти поэта.
Brit
А кто-то, укравший на ремонте этих труб хрениллионы, сейчас греется на Лазурном берегу Франции.
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