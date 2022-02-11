«Пол-Пушкина сидит без отопления». На юге Петербурга авария морозит жителей 83 домов

«Дома, честно говоря, холодно, теплые полы не включить, электричества нет. Температура падает, у меня трехмесячный ребенок, ему не объяснить [что происходит]. Электричества, скорее всего, нет только в моем доме, а без отопления сутки уже пол-Пушкина сидит», — комментирует мужчина.



В дежурной службе районной администрации «Фонтанке» рассказали, что в Пушкине произошла авария — обнаружен дефект на трубопроводе диаметром 500 миллиметров. В зону аварии попали 83 дома, но к полудню им обещают вернуть тепло.

