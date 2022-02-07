«Чай, не на Лимпопо». В Пушкине 76 домов, детсады, школы и больницы ждут, когда починят трубу на Павловском шоссе

«В Пушкине, на Павловском шоссе в ГБДОУ №3 и на улице Малиновской в ГБДОУ №10, из-за аварии на теплосетях дважды в течение недели на буднях более суток отсутствует отопление, и люди к этому уже даже привыкли, чай, не на Лимпопо живём. Кроме того, с наступлением оттепели протекла крыша из-за таяния снега на кровле, в группах стоят тазики», — написал житель города.



В ГУП ТЭК назвали тепломагистраль в Пушкине изношенной и добавили, что она включена в программу реконструкции.



«С 12:00 7 февраля специалисты ГУП ТЭК СПб проводят работы по адресу: Павловское ш., д. 4. Дождавшись потепления, теплоэнергетики приступили к ремонту магистрального трубопровода диаметром 425 мм. Учитывая объем работ и диаметр теплосети, специалистам потребуется 18 часов на ремонт — такой срок отведен нормативами, но бригада постарается справиться раньше», — обнадежили в пресс-службе предприятия.

