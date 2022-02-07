«Чай, не на Лимпопо». В Пушкине 76 домов, детсады, школы и больницы ждут, когда починят трубу на Павловском шоссе

«В Пушкине, на Павловском шоссе в ГБДОУ №3 и на улице Малиновской в ГБДОУ №10, из-за аварии на теплосетях дважды в течение недели на буднях более суток отсутствует отопление, и люди к этому уже даже привыкли, чай, не на Лимпопо живём. Кроме того, с наступлением оттепели протекла крыша из-за таяния снега на кровле, в группах стоят тазики», — написал житель города.
В ГУП ТЭК назвали тепломагистраль в Пушкине изношенной и добавили, что она включена в программу реконструкции.
«С 12:00 7 февраля специалисты ГУП ТЭК СПб проводят работы по адресу: Павловское ш., д. 4. Дождавшись потепления, теплоэнергетики приступили к ремонту магистрального трубопровода диаметром 425 мм. Учитывая объем работ и диаметр теплосети, специалистам потребуется 18 часов на ремонт — такой срок отведен нормативами, но бригада постарается справиться раньше», — обнадежили в пресс-службе предприятия.
В ТЭКе отметили, что изношенный участок эксплуатируется с 1996 года без капремонта и реконструкции. На прошлой неделе на Захаржевской уже заменили беспрецедентный объем трубы — 21 метр.
«Тепломагистраль находится на контроле предприятия и включена в адресную инвестиционную программу на 2019–2022 годы. Проектно-изыскательские работы по этому участку находятся в стадии завершения, при согласовании проекта Госэкспертизой ТЭК намерен выбрать подрядчика для проведения строительно-монтажных работ до конца текущего года», — добавили в ГУП ТЭК.
По словам теплоэнергетиков, в данный момент теплоснабжение зданий, попавших в зону дефекта, ограничено. Горячая вода подается в полном объеме. К 19:30 бригада уже вырезала ненадежный участок и приступила к монтажу 5 метров трубы.
«В этом году объем реконструкции теплосетей в Пушкинском и Колпинском районах будет увеличен до рекордных 48,8 км. В Пушкинском при этом заменят более 25 км изношенных трубопроводов», — анонсировали работы в ГУП ТЭК, добавив, что в прошлом году в двух районах переложили 37 километров трубопровода.
В пресс-службе предприятия отметили, что до 2020 года сети находились на балансе обанкротившегося СПб ГУП «Пушкинский ТЭК». Бывший собственник «довел их состояние до критического».