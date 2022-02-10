«Мы офигенные шпионы». Россиянину грозит в Эмиратах до 5 лет после вечернего фото

Фото: из личного архива Артема Ершова Поделиться Поделиться







Москвич Артем Ершов в ноябре вместе с другом по туристической путевке отправился в Дубай. Спустя два дня прогулка по побережью и несколько снимков на телефоне обернулись ночным приходом полиции и задержанием. Россиянина обвиняют в незаконной фотосъемке, и ему грозит до 5 лет заключения.

Ершов по турпутевке прибыл в Дубай в ночь с 4 на 5 ноября, заселился в отель. Вечером 8 ноября туристы отправились гулять по прибрежной территории рядом с музеем истории ОАЭ (Etihad Museum). Артем фотографировал окрестности, записал небольшое видео рядом с сухим доком. У берега виднелся танкер Fpso Frade (порт приписки — Нассау), во время съемки молодой человек делал акцент именно на нем. Правда, была ночь, и качество оставляло желать лучшего. Ершов так и не успел посмотреть, что удалось наснимать: той же ночью его номер в сопровождении сотрудников отеля навестила местная полиция, сотрудники департамента криминальных расследований (CID, Criminal Investigation Department).



Фото: Скриншот marinetraffic.com Поделиться Поделиться







«Мы сами до этого не знали, кто такие CID, они заходят среди ночи, мы сонные. И говорят: CID. Показывают удостоверение. Мы спрашиваем у представителя отеля: кто эти люди? Они говорят: это полиция, вы можете смело ехать с ними, — рассказывает Артем. — Нас повезли в полицейский участок. Там мы просидели в общей сложности 17 часов. Нас отпустили только в шесть вечера. Не давали связываться ни с посольством, ни с адвокатом, все забрали, в том числе телефоны». По его словам, задерживали мирно — без применения силы и наручников.

По словам мужчины, его вместе с другом постоянно водили из кабинета в кабинет, взяли отпечатки пальцев. Затем посадили в комнату, где оба просидели в общей сложности 8 часов. Свою историю — кто они такие, откуда, что делают в Дубае, кем работают и что делали на прогулке — задержанным пришлось рассказать четыре раза. «Каждые полчаса мы спрашивали: господа, мы арестованы? Нет. А мы можем уйти? Нет, уйти вы тоже не можете. В посольство вы тоже позвонить не можете. Говорю: а что мы можем? Вы можете ждать. А чего нам ждать? Сейчас приедет капитан и примет какое-то решение, что с вами делать. В итоге в 6 вечера, мы уже на нервах, в очередной раз спрашиваем: сколько здесь еще сидеть? И буквально через 5 минут нас отпустили», — вспоминает Артем.



Полиция вернула только один смартфон — приятеля Артема, его собственный остался на проверке у CID. На тот момент Ершов не мог добиться внятного ответа: в чем именно заключается его правонарушение? В Арабских Эмиратах нельзя без разрешения фотографировать других людей, военные объекты, государственные здания. Что из этого перечня могло попасть в кадр — оставалось только догадываться.

«Мы ведь не пробирались в порт. Была возвышенность, я на нее залез, сфотографировал ради интереса, никакого умысла не было. Мы так и не поняли, что это такое, мы спрашивали в полиции, в прокуратуре... Мне говорят: вы сфотографировали военный объект. Но никаких военных объектов мы там не видели», — говорит россиянин. Ершову моментально выдали «тревэл бан» — запрет на выезд и вылет из ОАЭ.

Правоохранители обещали, что смартфон вернут владельцу с доставкой в отель через 2–3 дня. «Естественно, в отель его никто не привез. Как потом оказалось, CID проверяли мой телефон с 8 ноября по 14 декабря. Долго. Я им звонил постоянно, ездил, они меня кормили «завтраками», — вспоминает вынужденный турист.



В прокуратуру дело попало только 14 декабря и там пролежало целый месяц без движения. Только 18 января его передали в суд.

В Генконсульство России в Дубае Артему удалось дозвониться — даже по экстренному номеру — не сразу. Впрочем, и на звонки «Фонтанки» в диппредставительстве тоже не отвечали. Ершова там заверили, что предоставление юридических услуг не входит в компетенцию дипломатов, и посоветовали нанять адвоката. В ОАЭ это недешевое удовольствие для россиянина. Минимальный мониторинг цен показал Ершову, что простой выезд адвоката в полицию — 5 тысяч дирхам (около 100 тысяч рублей). В итоге он отыскал бесплатного адвоката, который съездил в полицию, но не смог узнать конкретики по делу. Позднее Артем пожалел, что все же не нанял адвоката, хотя выкладывать порядка миллиона рублей — то еще удовольствие.

Более того, оказалось, что гражданин России даже попасть на территорию генконсульства просто так не может — только по записи. «На входе стоит полицейский местный и какой-то индус, который просто выдает номерки по записи, 15 ноября я записался и попал в консульство только 22 ноября», — говорит Артем. Пока помощь диппредставительства ограничилась одной поездкой в полицию сотрудника ведомства и совместным походом в суд. Заседание назначили на 31 января, но после трехчасового хождения из кабинета в кабинет россиянин узнал, что судья заболел и срок перенесли на 24 февраля. Требования явиться в этот день на заседание содержится в полученном Ершовым документе:



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На тот момент Ершов все еще не имел на руках материалы своего уголовного дела, он получил их только в феврале — на основании платного запроса. Правда, документы все равно пришли на арабском. После того, как путевка закончилась, мужчина переселился в хостел, в комнату на 11 человек.



«Я сидел, копировал на планшете и переводил через Google-переводчика. Я посмотрел, почему меня задержали: какой-то местный сотрудник порта по камерам заметил нас и сообщил куда следует. Они там подумали, что мы — офигенные шпионы. Сейчас я уже знаю, в чем меня конкретно обвиняют, — фотосъемка. У них за это предусмотрена отдельная статья: фотосъемка, создание карт и рисунков объектов, которые снимать запрещено. На сайте у них написано, что либо тюремный срок до 5 лет, либо штраф», — сообщил Ершов. Сам он не думает, что дело обернется заключением.

Пока мужчина ждет суда, уже начал копиться штраф за пребывание в стране с просроченной визой — 100 дирхам в день. Правда, после того, как суд вынесет решение, на штраф за прогулки по Дубаю без визы могут сделать скидку, но ее размер неизвестен.



«Фонтанка» еще 31 января направила в генконсульство запрос с просьбой прокомментировать, как диппредставительство защищает интересы гражданина России и как помогает ему в трудной ситуации. Но на момент публикации ответ не получила. Неформально один из сотрудников миссии попросил перенаправить запрос в Министерство иностранных дел. Он ушел в МИД 8 февраля, ответ пока также не поступил.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»