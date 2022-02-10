Детский локдаун в Петербурге продлевать не будут. С 14 февраля откроются кружки, старшеклассники вернутся с дистанционки

О завершении детского локдауна заявила вице-губернатор Ирина Потехина в эфире канала «Санкт-Петербург».



«Никаких ограничений с 14 числа мы продлевать не будем, — отметила она. — Это касается не только 7–11 классов, но и дополнительного образования. Мы восстанавливаем работу дополнительного образования. Это касается и отмены посещений детьми общественных заведений: кафе, кинотеатров».



Антиковидные ограничения для детей ввели 28 января: 7–11 классы перевели на дистанционное обучение, также всем несовершеннолетним запретили посещать театры, кинотеатры, музеи, спортивные объекты.

