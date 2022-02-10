FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
74.80р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Детский локдаун в Петербурге продлевать не будут. С 14 февраля откроются кружки, старшеклассники вернутся с дистанционки

Коронавирусные ограничения, введённые в Петербурге из-за роста заболеваемости среди детей, продлевать не будут. С 14 февраля старшеклассники выйдут с дистанционного обучения, кружки и секции снова вернутся к работе.

13
Печать

О завершении детского локдауна заявила вице-губернатор Ирина Потехина в эфире канала «Санкт-Петербург».

«Никаких ограничений с 14 числа мы продлевать не будем, — отметила она. — Это касается не только 7–11 классов, но и дополнительного образования. Мы восстанавливаем работу дополнительного образования. Это касается и отмены посещений детьми общественных заведений: кафе, кинотеатров».

Антиковидные ограничения для детей ввели 28 января: 7–11 классы перевели на дистанционное обучение, также всем несовершеннолетним запретили посещать театры, кинотеатры, музеи, спортивные объекты.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

d-1973
Так всего 200 тысяч заболевших. Открываем все! В том числе дополнительные койки в стационарах! Светлые головы!
LLNN
вот вообще не понятно. когда заболеваемость была ниже - перевели всех на дистант. когда почти каждый день обновляется максимум - с дистанта всех выводят. и как же хорошо было без пробок(((
Buka
жалко, так хорошо в городе без утренних пробок из родителей, развозящих детей
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний