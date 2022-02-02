Запреты «18 минус». Что кому нельзя в Петербурге со 2 февраля

Для людей старше 18 лет QR-код о прохождении вакцинации (либо о перенесенном заболевании, либо медотвод от вакцинации со свежим ПЦР-тестом) требуется для посещения:

магазинов (кроме продуктовых и аптек),

общепита (кроме вокзалов, аэропорта, АЗС),

учреждений культуры,

бассейнов,

фитнес-центров,

развлекательных заведений,

спортивных, конгрессно-выставочных и иных мероприятий

брачных церемоний (кроме молодоженов),

проживания в гостиницах (но можно заменить ПЦР-тестом).

Ограничения для оказания медицинской помощи



На данный момент в Петербурге приостановлены:



— профилактические осмотры и диспансеризация в детских и взрослых поликлиниках, а также в частных медицинских организациях, к которым жители прикреплены по ОМС;



— приём у врачей, которые не оказывают медицинскую помощь пациентам с социально значимыми заболеваниями.



Прочие ограничения:

