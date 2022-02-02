Запреты «18 минус». Что кому нельзя в Петербурге со 2 февраля

Ограничения для несовершеннолетних
- Учащиеся 7–11 классов переведены на дистанционное обучение до 13 февраля. Очное посещение кружков в школах им также запрещается.
- На дистанционный формат переведены все программы дополнительного образования, занятия по которым проходят вне школ. Это касается и государственных, и частных программ.
- Запрещено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием подростков младше 18 лет, за исключением мероприятий в рамках этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также мероприятий на открытом воздухе.
Всем несовершеннолетним запрещается:
- посещение ресторанов и кафе (кроме школьных столовых, а также точек общепита на вокзалах, аэропортах, и ресторанов при гостиницах при проживании в них).
- посещение магазинов, за исключением аптек и продовольственных магазинов, а также точек, реализующих исключительно товары первой необходимости.
- заниматься спортом, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура.
- посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы, а также досуговые и развлекательные объекты и спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.
Ограничения для взрослых
Для людей старше 18 лет QR-код о прохождении вакцинации (либо о перенесенном заболевании, либо медотвод от вакцинации со свежим ПЦР-тестом) требуется для посещения:
- магазинов (кроме продуктовых и аптек),
- общепита (кроме вокзалов, аэропорта, АЗС),
- учреждений культуры,
- бассейнов,
- фитнес-центров,
- развлекательных заведений,
- спортивных, конгрессно-выставочных и иных мероприятий
- брачных церемоний (кроме молодоженов),
- проживания в гостиницах (но можно заменить ПЦР-тестом).
Ограничения для оказания медицинской помощи
На данный момент в Петербурге приостановлены:
— профилактические осмотры и диспансеризация в детских и взрослых поликлиниках, а также в частных медицинских организациях, к которым жители прикреплены по ОМС;
— приём у врачей, которые не оказывают медицинскую помощь пациентам с социально значимыми заболеваниями.
Прочие ограничения:
- Для любых мероприятий с числом участников свыше 20 человек требуется согласование органов власти.
- Организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки могут работать только с 6.00 до 23.00.
- Запрещена работа ночных клубов и курение кальянов.
- Введена обязательная вакцинация для людей старше 60 лет и работников ряда отраслей.