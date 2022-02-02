FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -11
77.13р86.79р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Запреты «18 минус». Что кому нельзя в Петербурге со 2 февраля

Со 2 февраля в Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения. Это третье по счету ужесточение режима в этом году. «Фонтанка» напоминает список актуальных запретов.

4
Печать
Фото: Александр Петросян/Коммерсантъ
ПоделитьсяПоделиться

Ограничения для несовершеннолетних

  • Учащиеся 7–11 классов переведены на дистанционное обучение до 13 февраля. Очное посещение кружков в школах им также запрещается.
  • На дистанционный формат переведены все программы дополнительного образования, занятия по которым проходят вне школ. Это касается и государственных, и частных программ.
  • Запрещено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием подростков младше 18 лет, за исключением мероприятий в рамках этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также мероприятий на открытом воздухе.

Всем несовершеннолетним запрещается:

  • посещение ресторанов и кафе (кроме школьных столовых, а также точек общепита на вокзалах, аэропортах, и ресторанов при гостиницах при проживании в них).
  • посещение магазинов, за исключением аптек и продовольственных магазинов, а также точек, реализующих исключительно товары первой необходимости.
  • заниматься спортом, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура.
  • посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы, а также досуговые и развлекательные объекты и спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

Ограничения для взрослых

Для людей старше 18 лет QR-код о прохождении вакцинации (либо о перенесенном заболевании, либо медотвод от вакцинации со свежим ПЦР-тестом) требуется для посещения:

  • магазинов (кроме продуктовых и аптек),
  • общепита (кроме вокзалов, аэропорта, АЗС),
  • учреждений культуры,
  • бассейнов,
  • фитнес-центров,
  • развлекательных заведений,
  • спортивных, конгрессно-выставочных и иных мероприятий
  • брачных церемоний (кроме молодоженов),
  • проживания в гостиницах (но можно заменить ПЦР-тестом).

Ограничения для оказания медицинской помощи

На данный момент в Петербурге приостановлены:

— профилактические осмотры и диспансеризация в детских и взрослых поликлиниках, а также в частных медицинских организациях, к которым жители прикреплены по ОМС;

— приём у врачей, которые не оказывают медицинскую помощь пациентам с социально значимыми заболеваниями.

Прочие ограничения:

  • Для любых мероприятий с числом участников свыше 20 человек требуется согласование органов власти.
  • Организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки могут работать только с 6.00 до 23.00.
  • Запрещена работа ночных клубов и курение кальянов.
  • Введена обязательная вакцинация для людей старше 60 лет и работников ряда отраслей.
Фото: Александр Петросян/Коммерсантъ

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

sergeant-1
А что такое "социально значимые заболевания"?
Вяйне
Интересно, чирей на заднице это социально значимымое заболевание?
antiLOOP
Кто в курсе - планируются ли вводить ограничения на работу органов власти?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний