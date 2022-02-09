Таксист оставил петербурженку без «Мерседеса» на 5 млн рублей

Днем 4 февраля в полицию Красногвардейского района обратилась 30-летняя петербурженка, работающая управляющей в коммерческой фирме. Женщина рассказала, что 1 ноября 2021 года малознакомый ей 26-летний мужчина похитил от дома 9 по улице Передовиков ее Mercedes-Benz S500 2014 года выпуска. Автомобиль заявительница приобрела минувшим летом за 300 тысяч рублей, но материальный ущерб от угона оценила в 5 миллионов рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 февраля.



Во втором часу дня 7 февраля указанного потерпевшей молодого человека задержали во Всеволожске. Он зарегистрирован в Кирово-Чепецке, проживает во Всеволожске и работает водителем такси. По факту угона было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Подозреваемого поместили в изолятор.