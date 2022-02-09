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Таксист оставил петербурженку без «Мерседеса» на 5 млн рублей

Жительница Петербурга осталась без машины и оценила ущерб на сумму в 17 раз больше, чем потратила на ее покупку. Угон произошел еще осенью, но заявила о нем женщина только сейчас. А спустя несколько дней после обращения в полицию машину нашла ее подруга.

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Днем 4 февраля в полицию Красногвардейского района обратилась 30-летняя петербурженка, работающая управляющей в коммерческой фирме. Женщина рассказала, что 1 ноября 2021 года малознакомый ей 26-летний мужчина похитил от дома 9 по улице Передовиков ее Mercedes-Benz S500 2014 года выпуска. Автомобиль заявительница приобрела минувшим летом за 300 тысяч рублей, но материальный ущерб от угона оценила в 5 миллионов рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 февраля.

Во втором часу дня 7 февраля указанного потерпевшей молодого человека задержали во Всеволожске. Он зарегистрирован в Кирово-Чепецке, проживает во Всеволожске и работает водителем такси. По факту угона было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Подозреваемого поместили в изолятор.

А в 21:47 8 февраля в полицию поступило сообщение от 29-летней подруги заявительницы. Женщина обнаружила пропавший «Мерседес» у дома 73 по Центральной улице в поселке Щеглово Всеволожского района Ленобласти. Правоохранители осмотрели машину и забрали на территорию отдела полиции.

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Комментарии (2)

КарабасСПб
Обычная история. Молодой человек выслал ее, машину забыл отдать или она его выгнала и забыла ее забрать... По итогу написала заявление.
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